בדואים תבעו להרחיק חוואים יהודים והורחקו בעצמם מהאזור

תושבי מתחם בדואי בבקעת הירדן, פנו לבית המשפט בדרישה להוציא צווי הרחקה נגד חוואים יהודים בטענה להטרדות. השופטת דחתה את הבקשה נגד רוב המשיבים והוצאו צווי הרחקה הדדיים למניעת חיכוך. ארגון חוננו: ". אנו מקווים שבקשות הסרק נגד המתיישבים תיפסק"

עימות משפטי סביב שטחי המרעה בבקעת הירדן הסתיים היום (רביעי) בניצחון לחוואים היהודים: בית משפט השלום בירושלים דחה בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת שהגישו תושבים בדואים נגד מספר מתיישבים באזור.

המבקשים, שיוצגו ולוו על ידי ארגון "תורת צדק" בראשות אריק אשרמן, טענו כי החוואים פולשים למתחם מגוריהם, מטרידים אותם ואף מחבלים ברכושם ובגדרות. מנגד, החוואים, שיוצגו על ידי עו"ד נתי רום מארגון "חוננו", טענו כי מדובר בטענות סרק נטולות ביסוס, וכי המתחם הבדואי עצמו מהווה מוקד לחיכוך וליידוי אבנים.

בהחלטתה, קבעה השופטת אורנה סנדלר-איתן כי הבקשה נגד רוב החוואים התבססה על טענות כלליות ללא כל תשתית ראייתית. "בית המשפט אפשר למבקש פרק זמן ארוך על מנת לעיין בטלפון הנייד... ולהציג לבית המשפט תיעוד כלשהו הקושר משיבים אלה לאירועים... אך תיעוד כאמור לא הוצג", נכתב בהחלטה. השופטת הדגישה והבהירה כי "לא ניתן ליתן צו כנגד 'מתנחלים' באשר הם".

לאור דחיית הבקשה נגד ארבעה מתוך חמשת המשיבים, חויב המבקש בתשלום הוצאות משפט בסך של 2,800 שקלים. לגבי המשיב הנוסף (בעל עדר מרכזי באזור), קבעה השופטת צווי הרחקה הדדיים: נאסר עליו להתקרב עם עדרו למתחם המגורים של המבקשים, ובמקביל נאסר על המבקשים להתקרב אליו או להיכנס לשטחי המרעה המוחכרים של החוואי, בניסיון להפריד בין הניצים ולייצר שקט בגזרה.

עו"ד נתי רום מארגון חוננו מסר בתגובה להחלטה: "ארגוני שמאל קיצוני חברו לבדואי ממאחז לא חוקי בבקעת הירדן, ועתרו לבית המשפט תוך העלאת טענות שווא. הראנו כי אין למבקשים ולו בדל של ראייה כנגד המתיישבים החלוצים שרועים את צאנם כחוק. אנו מקווים שהחלטה זו תהדהד ושתופעת בקשות הסרק נגד המתיישבים תיפסק".