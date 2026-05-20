כתב אישום נגד חשוד בטרור יהודי נגד ערבים

פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ישראל גרוסמן, כבן 25 מירושלים, בגין שורת אירועי אלימות חמורים באזור הכפר ג’אלוד, הכוללים הצתות, תקיפה קשה של שומר במתחם לולים ופגיעה בכוחות הביטחון. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של גרוסמן עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד הילי ברגמן מפרקליטות מחוז ירושלים, גרוסמן השתתף בשלושה אירועי אלימות שונים בחודשים פברואר עד מאי האחרונים, יחד עם אחרים. באחד המקרים הגיעו גרוסמן ואחרים רעולי פנים לכפר ג’אלוד כשהם מצוידים במקלות וגרזן, השחיתו רכוש, ניפצו חלונות והציתו רכב.

באירוע נוסף, גרוסמן השתתף בתקיפה קשה של שומר במתחם לולים סמוך לכפר. לפי כתב האישום, התוקפים הכו את השומר באגרופים, בעיטות ומוטות עד שהתמוטט, בעוד שבמקביל הוצתה משאית ובה כלובי תרנגולות חיים שנשרפו כליל. כתוצאה מהתקיפה נגרמו לשומר פגיעות ראש קשות והוא אושפז במצב קשה.

באירוע נוסף הגיע גרוסמן למתחם כשהוא רכוב על טרקטורון, רעול פנים וחמוש בכלי הנחזה לאקדח, גז פלפל וגרזן. כאשר כוחות משטרה ניסו לעצור אותו, נמלט תוך סיכון הכוח ופגע עם הטרקטורון בלוחמים.

כתב האישום מייחס לגרוסמן, בין היתר, עבירות של מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה, הצתה, היזק בזדון לרכוש, איומים, התפרעות, נהיגה פזיזה והפרעה לשוטר במילוי תפקידו. הפרקליטות מבקשת גם להורות על חילוט הטרקטורון ששימש, על פי הנטען, לביצוע העבירות.



