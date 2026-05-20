הח"כ מהליכוד נגד נתניהו: "ההתנהלות שלו לא מקובלת עליי"

חבר הכנסת הבכיר מהליכוד, יוצא נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו: "ההתנהלות שלו לא מקובלת עליי"

יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ דוד ביטן, מתח הבוקר ביקורת פומבית חסרת תקדים על התנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והאשים אותו בניהול המהלכים הפוליטיים באמצעות הדלפות ותדרוכים במקום בשיח ישיר עם חברי הסיעה.

בראיון שהעניק לעיתונאי מתי טוכפלד ברדיו "גלי ישראל", חשף ביטן את הנעשה מאחורי הקלעים לקראת הפגישה המתוכננת של ראשי המפלגה. "ראש הממשלה קרא לנו לשיחה בחמש וחצי, ועדיין לא הציג בפנינו שום דבר", קבל חבר הכנסת הבכיר.

"שיבוא, יציג מה הוא רוצה וננהל דיון"

ביטן הבהיר כי הוא אינו מוכן לקבל את דרך הפעולה הנוכחית של יו"ר המפלגה. "כל השיטה הזאת, שבה הוא לא אומר דבר בקולו והכול מתנהל דרך הודעות ותדרוכים לתקשורת – לא מקובלת עליי", הצהיר יו"ר ועדת הכלכלה. בהמשך דבריו קרא לנתניהו לשנות גישה ואמר: "שיבוא, יציג מה הוא רוצה, וננהל דיון. זו לא דרך לנהל איתנו משא ומתן דרך התקשורת".

במהלך הראיון התייחס ביטן גם לשמועות על כוונת ראש הממשלה לבקש מספר רב של מקומות משוריינים בצמרת הרשימה, והזהיר מפני המשמעות הפוליטית של צעד כזה כלפי שרי המפלגה המכהנים.

"אם ראש הממשלה יבקש ארבעה שריונים בעשירייה הראשונה, המשמעות היא שהוא מטיל ספק בשרים הבכירים שהוא עצמו מינה", טען ביטן, וחתם בקריאה להעביר את כובד המשקל של הדיונים אל מחוץ לעין הציבורית: "אני מציע שכל הדיונים האלה יתנהלו בפורומים פנימיים ולא דרך התקשורת".