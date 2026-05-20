אביו של איתמר הי"ד לחיילים: "אל תישברו"

בהלווייתו של איתמר ספיר נשאו הוריו דברים מצמררים: האב סיפר על הבן שהיה "החבר הכי טוב שלי", האם התקשתה להיפרד

יהודה ורבקי ספיר, הוריו של רס"ן במיל' איתמר ספיר הי"ד, נפרדו מבנם בהספדים מטלטלים במהלך הלווייתו.

האב שיתף בזיכרונות האישיים, תיאר את הקשר המיוחד ביניהם ופנה גם ללוחמי צה"ל שנמצאים בחזית: "אני רוצה לפנות לחיילים הגיבורים שלנו - אל תישברו".

אביו של איתמר, צילום: דוברות בנימין

יהודה ספיר תיאר את בנו הבכור כאדם מלא חיים, טוב לב וענווה. "איך מספידים כזאת חיות, כזה טוב לב, כזאת צניעות וענווה", אמר. לדבריו, כבר בילדותו בלט איתמר ברגישותו לאדם, לאמת ולצדק - עד שחבריו בתיכון העניקו לו את הכינוי: "הצינור לאמת".

עוד סיפר האב על הקשר הקרוב ביניהם: "איתמרי, היית החבר הכי טוב שלי. היינו מדברים שעות על כל נושא בעולם". הוא שיתף גם כיצד בתקופה שבה נאבק במחלה ובטיפולים, בנו המשיך ללוות, לחזק ולדאוג לו.

לקראת סיום ההספד פנה יהודה ספיר לחיילי צה"ל ואמר: "אתם שנלחמים שוב ושוב בשביל כולנו, שקוברים חברים וממשיכים קדימה, אני מבקש מכם, אל תישברו. תמשיכו בראש מורם".

גם אמו של איתמר, רבקי ספיר, נפרדה מבנה בדמעות. היא תיארה ילד רגיש, חכם ומוכשר, שתמיד ידע לראות את הסובבים אותו גם בתוך התקופות המורכבות שעברו על המשפחה.

איתמר ספיר צילום: דובר צה"ל

"בכל העומס הזה הייתה לך רגישות אינסופית כלפינו" סיפרה "ראית אותי, את אמא שלך, וידעת כמה זה ישמח אותי לצבור איתך חוויות".

את דבריה חתמה במשפט שחתם גם את הרגע הקשה כולו: "אני לא יודעת איך נפרדים. איך אומרים שלום לילד. לגיבור ישראל".