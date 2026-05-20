דיווח: המועמד שנתניהו שוקל לשריין בליכוד

בליכוד בוחנים אפשרות להעניק שריון ברשימה לכנסת הבאה לארי שפיץ, לוחם צה"ל שנפצע באורח אנוש במהלך הלחימה ברצועת עזה - כך דווח היום (רביעי) בוואלה. עם זאת, לפי גורמים המעורים בנושא, שפיץ נוטה בשלב זה שלא לקבל את ההצעה.



גורמים המעורים בפרטים ציינו כי זו אינה ההצעה היחידה שקיבל, וכי גם מפלגות נוספות פנו אליו בתקופה האחרונה בניסיון לצרפו לשורותיהן.

ארי שפיץ שירת כלוחם בחטיבת חטיבת גבעתי ונפצע באורח אנוש במהלך הלחימה בשכונת זייתון ברצועת עזה במלחמת "חרבות ברזל", לאחר שמבנה ממולכד שבו שהה התפוצץ. כתוצאה מהפציעה איבד את שתי רגליו ואת אחת מידיו, והיה מורדם ומונשם במשך שבועות ארוכים.

שפיץ נבחר להשיא משואה בטקס המשואות האחרון ביום העצמאות.



