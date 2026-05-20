במיוחד לשבועות: מאפי קדאיף וגבינות שאי אפשר להפסיק לאכול

מאפי קדאיף וגבינות אישיים עם מעטפת פריכה וזהובה, מילוי גבינות עשיר ונמס ותוספת של דבש ופיסטוקים מעל. קינוח חגיגי בסגנון כנאפה מודרנית שמתאים בדיוק לשולחן החג

יש קינוחים כאלה שאי אפשר להפסיק לאכול מהם. המאפי קדאיף האלה הם בדיוק הסיפור.

מבחוץ הם זהובים ופריכים בטירוף, מבפנים יש מילוי גבינות חם, רך ונמתח, ואז מגיע הדבש והפיסטוקים מעל וסוגר את הפינה כמו שצריך. זה מרגיש כמו כנאפה מושקעת מבית קפה, אבל כזה שמכינים בבית בלי להסתבך יותר מדי.

מה צריך? (לכ-10-12 מאפים אישיים)

לבסיס הקדאיף

200 גרם שיערות קדאיף מופשרות

70 גרם חמאה מומסת

2 כפות אבקת סוכר

למילוי הגבינות

250 גרם גבינת ריקוטה או טוב טעם

250 גרם גבינת מסקרפונה או גבינת שמנת 30%

100 גרם גבינת מוצרלה או קשקבל מגוררת דק

3 כפות אבקת סוכר

כפית תמצית וניל איכותית

להגשה

דבש איכותי או סילאן

פיסטוקים קצוצים

איך מכינים?

מתחילים עם הקדאיף

פותחים את שיערות הקדאיף בקערה גדולה ומפרקים קצת עם הידיים.

מוסיפים חמאה מומסת ואבקת סוכר ומערבבים טוב טוב עד שכל השערות מצופות.

זה מה שנותן בסוף את הפריכות המטורפת הזאת.

מסדרים בתבנית

משמנים תבנית מאפינס עם קצת חמאה.

לוקחים חופן קטן של קדאיף ומרפדים כל שקע כמו קן קטן - גם למטה וגם בדפנות.

מהדקים קצת עם האצבעות כדי שיחזיק יפה.

אל תשכחו להשאיר קצת קדאיף בצד בשביל הסגירה למעלה.

מכינים את המילוי

מערבבים בקערה:

ריקוטה

מסקרפונה

מוצרלה

אבקת סוכר

וניל

ומערבבים עד שנהיית תערובת חלקה וקרמית.

ממלאים וסוגרים

שמים כף יפה מהמילוי בתוך כל קן קדאיף.

מעל סוגרים עם עוד קצת שיערות קדאיף ומהדקים בעדינות.

לא צריך שזה יהיה מושלם - דווקא המראה המחוספס יוצא הכי יפה אחרי האפייה.

לתנור

אופים על 180 מעלות בערך 20-25 דקות עד שהכול זהוב ופריך.

כשהריח מתחיל להתפשט בבית תדעו שאתם בכיוון הנכון.

השלב שאסור לוותר עליו

מוציאים מהתנור, נותנים להם כמה דקות להירגע ואז מחלצים בעדינות.

בעודם חמים:

מזלפים דבש או סילאן

מפזרים פיסטוקים קצוצים



