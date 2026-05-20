זהירות: המשטרה בהודעת אזהרה חריגה

משטרת ישראל פירסמה היום אזהרה דחופה לציבור הרחב בעקבות גל של הודעות פישינג (דיוג) מתוחכמות, המופצות בימים האחרונים באמצעות מסרונים לטלפונים הניידים. לפי הודעת המשטרה, ההודעות המזויפות מתחזות לגופים רשמיים ובהם "המרכז לגביית קנסות" או "המרכז לפניות נהגים ארצי" (מפנ"א).

התרעת המשטרה מגיעה לאחר שבימים האחרונים הצטברו תלונות רבות מצד אזרחים שקיבלו את המסרונים הללו. בהודעות נטען באופן כוזב כי לחובת האזרח קיים חוב כספי, קנס תעבורה פתוח או הליך גבייה פעיל, והן כוללות הפניה ישירה לקישור (לינק) חיצוני לצורך ביצוע תשלום מיידי. במשטרה מבהירים באופן חד-משמעי כי מדובר בניסיון הונאה מוחלט, שמטרתו המרכזית היא פריצה וגניבה של פרטים אישיים ונתוני כרטיסי אשראי.

הנחיות המשטרה: איך להימנע מפגיעה?

לאור ריבוי המקרים, באגף החקירות והמודיעין של משטרת ישראל מבקשים מהציבור לגלות ערנות גבוהה ומפרסמים מספר כללי ברזל להתגוננות מפני עוקץ מסוג זה:

ראשית, המשטרה מדגישה כי אין למסור בשום אופן פרטי אשראי, סיסמאות או פרטים מזהים אחרים בעקבות קבלת הודעות חשודות. כמו כן, יש להימנע לחלוטין מלחיצה על קישורים לא מוכרים המצורפים למסרונים הללו.

בנוסף, מומלץ לבצע בדיקה קפדנית של כל דרישת תשלום המגיעה לנייד, אך ורק באמצעות כניסה ישירה לאתרים ולערוצי השירות הרשמיים של מדינת ישראל, ולא דרך הקישורים שנשלחו. במקרה שמתעורר ספק, מנחים במשטרה ליצור קשר יזום עם הגורם הממשלתי הרלוונטי דרך מוקדי השירות המוכרים, ומבקשים מהציבור לדווח באופן מיידי על כל הודעה חשודה.