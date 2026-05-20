הדסה בן ארי חושפת: "משהו חדש קורה בחיים שלי"

הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי משתפת בשינוי בחייה: "משהו חדש קורה, עוד לא יודעת לתת לו שם"

הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי העלתה פוסט אישי וחשפה בפני מאות עוקביה כי היא נמצאת בעיצומו של שינוי משמעותי. בן ארי הגדירה את הזמן הנוכחי כתקופה מלאה בהתחלות חדשות ובמפגשים מרגשים שמסמנים עבורה מסלול חדש.

לצד תמונה של רימונים בשלים בטבע, בחרה היוצרת לתאר את התקופה הממלאת את ימיה וכתבה: "משהו חדש קורה בחיים שלי, אני עוד לא יודעת לתת לו שם".

חלק מרכזי מהתחושות של בן ארי נוגע למערכת היחסים שנרקמה בינה לבין הקהל שמלווה את יצירתה. היא הסבירה כי התגובות החמות שהיא מקבלת מדי יום הפכו עבורה למקור כוח אמיתי.

"מפגשים יום יומיים אתכם שקוראים את המילים שלי, תדעו שאתם מחזירים לי אור", הוסיפה בן ארי בהתרגשות וחתמה את דבריה במסר קצר של הוקרה: "תודה לכם על המילים".