סערה חדשה? השופט גרוניס "רומז" להחליף את דניאל הרשקוביץ

השופט גרוניס, יו"ר הוועדה למינוי בכירים, "רומז" כי הרשקוביץ לא יוכל לכהן בוועדה, אלא מחליפו דורון כהן צריך לתפוס את מקומו. עורך דינו של נתניהו מבקש לעצור זאת

ועדת גרוניס צפויה להתכנס היום (רביעי) לאחר ששופטי בג"ץ נזפו בחבריה וטענו כי עבודתם לוקה בחסר. שופטי בג"ץ החזירו את העיסוק לוועדה לצורך גביית עדויות נוספות והשלמת מסכמים חסרים.

עורך דינו של ראש הממשלה נתניהו, ביקש אמש שבית המשפט יבהיר כי חברי הוועדה יהיו אלו שהיו מעורבים בפרשה מראש. הסיבה לכך היא משום שהוועדה למינוי בכירים בראשות השופט גרוניס היא כבר לא באותו ההרכב. הנציב הרשקוביץ (שתמך במינוי גופמן) סיים את כהונתו בוועדה ומאז נכנס הנציב החדש דורון כהן.

הבוקר, על פי הדיווח של אבישי גרינצייג, רמז השופט גרוניס, כי הרשקוביץ צרי לפנות את מקומו ובמקומו ייכנס דורון כהן. עמדתו של כהן בנושא לא ידועה, אך אם הוא ייכנס במקומו של הרשקוביץ, מדובר בחתיכת כאב ראש לעורכי דינם של נתניהו וגופמן, שכן את עמדתו ש הרשקוביץ, לאשר את המינוי, הם כבר מכירים, ואילו את עמדתו של כהן - לא.

המשנה ליועמ״שית גיל לימון אמר לוועדה תשובה שאיננה חד משמעית, ולדבריו הרשקוביץ יכול לשבת אם תתוקן החלטת הממשלה ובכפוף לחוות משפטית וכו׳.

בשלב זה, הוועדה שוקלת לבטל את הדיון שנקבע להיום על רקע הספק מי חבר הוועדה הרביעי. לחלופין הוועדה יכולה להתכנס בהרכב חסר של שלושה.

במסגרת הבקשה של נציג ראש הממשלה, נטען כי מאחר שהוועדה כבר קיימה דיונים ממושכים, עיינה במסמכים וצברה היכרות עמוקה עם פרטי המינוי, אין מקום להחליף בשלב זה את חברי הוועדה שליוו את ההליך מראשיתו.

עוד נכתב כי דורון כהן נכנס לתפקידו רק ב-10 במאי, בעוד שפרופ' הרשקוביץ השתתף לאורך כל הליך הבדיקה. לטענת המשיבים, חבר ועדה חדש שלא נחשף לחומרים, לדיונים ולהתרשמות שנבנתה לאורך חודשים - לא יוכל להשתלב באופן מלא בשלב הסופי של קבלת ההחלטות.

בבקשה מודגש כי ההחלטה הסופית בעניין מינויו של גופמן צריכה להתקבל בידי אותם חברי ועדה שהיו מעורבים בתהליך מלכתחילה, וזאת כדי לשמור על רציפות ההליך ועל תקינותו.

לכן מתבקש בית המשפט להבהיר כי פרופ’ הרשקוביץ ימשיך להשתתף ב"הליך הבדיקה הנוכחית של הוועדה", עד להשלמת הבדיקה בעניינו של גופמן והכרעת הוועדה בנושא.



