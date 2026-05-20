עידן עמדי מאוכזב: "זה הסתיים אחרת מאיך שקיווינו"

הזמר והיוצר עידן עמדי פרסם היום פוסט מרגש שבו סיכם את עונת הכדורגל של בית"ר ירושלים, לאחר שהמירוץ המותח הוכרע ואת צלחת האליפות קטפה לבסוף הפועל באר שבע. עמדי ביקש לחזק את אנשי המועדון והבהיר כי ההישג האמיתי של הקבוצה העונה התרחש הרבה מעבר ללוח התוצאות.

"נכון, זה הסתיים אחרת מאיך שקיוונו וציפינו", פתח עמדי את דבריו, "אבל בית״ר ירושלים של העונה הנוכחית היא הקבוצה שלה חכינו כלכך הרבה שנים. לא רק בגלל התוצאות המטורפת על המגרש... לא רק בגלל האופי הווינרי והאחווה בחדר ההלבשה".

יותר מכדורגל: חטופים, פצועים ומשפחות שכולות

בדבריו הסביר עמדי כי העונה הזו תיזכר לא רק בגלל הניצחונות המהדהדים – כמו 8:2 על נתניה ו-6:2 על מכבי תל אביב – שהגדיר אותם כ"משחקים שיזכרו לעד", אלא דווקא בשל ההתנהלות האנושית והחברתית של המועדון.

"דווקא בגלל הדברים שקרו מאחורי הקלעים ודקות לפני כל משחק בטדי", כתב עמדי, "בית״ר ירושלים של העונה הנוכחית קידשה וכיבדה את כל מה שיקר לנו כשישראלים. חטופים ששבו, פצועי צה״ל וכמובן טקס המשפחות השכולות של אוהדי הקבוצה שלא הותיר עין יבשה".

להילחם בסטיגמות עם הראש מורם

האמן שיתף את עוקביו בחוויות האישיות שלו מהיציע וסיפר כי ביקר השנה לא מעט פעמים באצטדיון יחד עם בתו יעל, והדגיש כי הוא מרגיש גאווה גדולה על החינוך שהיא מקבלת דרך חוויית האוהד.

"גאה שהבת שלי רואה איך קבוצת כדורגל היא גם תנועה של אהבת ישראל, של חסד ושל ערכים", שיתף, "כן אני מכיר את הסטיגמות ודווקא בגלל זה היה לי חשוב לכתוב את המילים האלו להגיד תודה לשחקנים ולצוות על עונה מופלאה, על רגעים של אושר, על שנתנו לכולנו פעם בשבוע לתשעים דקות הפוגה מהמציאות".

את הפוסט המרגש חתם עמדי במסר ישיר של תמיכה לעבר השחקנים והצוות המקצועי לקראת העתיד: "תלכו עם הראש מורם, תהיו גאים. יאללה בית״ר. אוהב מכל הלב".