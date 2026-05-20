ערב שבועות: 2 נשים שבו ליהדות לאחר שנים של אלימות והתעללות

התרגשות בבית הדין הרבני בירושלים: ערב חג השבועות נערכו במקום, בזה אחר זה, שני מעמדים מרגשים של השבה ליהדות עבור שני נשים יהודיות שהתאסלמו בעבר בעקבות קשר זוגי עם מוסלמים.

השבתן ליהדות התקיימה באמצעות ארגון "יד לאחים", לאחר שנים ארוכות באמצעות שבהן חיו תחת כפייה, אלימות קשה וניתוק מוחלט מזהותן היהודית. בארגון מציינים כי בשני המקרים מדובר בנשים שיצאו מקשרים אלימים במהלך השנה האחרונה, לאחר מסכת קשה של סבל והתעללות שהובילה אף למאסרם של בני הזוג האלימים.

ליאל, אחת מהנשים, חיה במשך למעלה מ-20 שנה לצד בן זוג מוסלמי, שאיתו לא נישאה באופן רשמי, ובמהלך השנים סבלה מאלימות קשה ומתמשכת. לפני פחות משנה, לאחר מקרה אלימות חמור נוסף, היא פנתה לסיוע של 'יד לאחים' והצליחה להיפרד ממנו ולעזוב את מערכת היחסים הקשה. ליאל עזבה את חייה הקודמים יחד עם ארבעת ילדיה, שכיום נמצאים בחזקתה, לומדים במוסדות חינוך יהודיים ומשקמים מחדש את חייהם.

גם סוניה, האישה השנייה שהגיעה לבית הדין להשבה ליהדות, חוותה מסכת אימים דומה מבן זוגה המוסלמי. סוניה עלתה מרוסיה בגיל 16 וחצי, וזמן קצר לאחר הגעתה לארץ הכירה גבר מוסלמי שניצל את היותה עולה חדשה ואת תמימותה על מנת לאסלם אותה בהזדמנות הראשונה. בגיל 18 היא כבר הייתה נשואה לו וחיה כמוסלמית, תוך שהיא סובלת מהתעללות קשה ובלתי נתפסת לאורך השנים.

באחד האירועים אף ניסה בעלה לרצוח אותה, ורק בזכות בנה, שהגיע במקרה למקום, היא ניצלה ברגע האחרון. בעקבות המקרה נעצר הבעל ונכלא בגין ניסיון רצח. סוניה ניצלה את מעצרו של הבעל, ופנתה לפני מספר חודשים לארגון 'יד לאחים', שסייע לה להשתחרר מהקשר, להתגרש ולהתחיל את חייה מחדש. כעת, לאחר חזרתה ליהדות, היא מקווה להצליח לקרב גם את ילדיה הגדולים, שעדיין חיים לצד משפחת האב המוסלמית.

"בערב חג מתן תורה, ההתרגשות היא עצומה לראות עוד שתי בנות ישראל ששבות לעמן, לאמונתן ולשורשים שלהן לאחר שנים קשות של סבל וחושך", אומרים בארגון 'יד לאחים' לאחר המעמדים המרגשים. לדבריהם, "כל סיפור כזה הוא עולם ומלואו, ואנו נמשיך ללוות במסירות כל אישה המבקשת לפתוח דף חדש ולשוב לחיים יהודיים בטוחים ומלאי תקווה".