העיתונאי מעריך: "תקיפה באיראן לא עניין של דקות". זו הסיבה

המגיש והעיתונאי עמיחי אתאלי העריך שתקיפה באיראן "זה לא עניין של דקות", והסביר מדוע הוא חושב כך

המגיש עמיחי אתאלי, התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm להשערות השונות בנוגע לתקיפה ישראלית ואמריקנית באיראן.

בדבריו הוא אמר כי "בבית הכנסת שאני מתפלל בו, מתפלל איתי מפקד פקע"ר של עיר גדולה, בשבילי זה כמו מדד הפיצה. שאלתי אותו מה יהיה, והוא אמר לי 'חודשיים כולם אומרים זה היום - תמשיכו להגיד זה היום, זה יהיה ביום שאמרתם'. אם הוא בבית, כנראה שזה לא עניין של דקות".

נזכיר כי שלשום הנשיא טראמפ הודיע במפתיע כי חידוש המלחמה עם איראן תוכנן כבר למחר (שלישי) אך בעקבות בקשה של קטאר ומדינות נוספות ו'משא ומתן רציני' התוכנית הסודית לא תצא לפועל.

טראמפ פתח את דבריו בהודעה הדרמטית: "נתבקשתי על ידי אמיר קטאר, תמים בן חמד אל-ת'אני, יורש העצר של ערב הסעודית, מוחמד בן סלמאן אל סעוד, ונשיא איחוד האמירויות הערביות, מוחמד בן זאיד אל נהיאן, לעכב את המתקפה הצבאית המתוכננת שלנו על הרפובליקה האסלאמית של איראן, שהייתה קבועה למחר".

ולאחר מכן המשיך והסביר: "זאת מכיוון שמשא ומתן רציני מתקיים כעת, ולדעתם, כמנהיגים גדולים ובעלי ברית, יושג הסכם, אשר יהיה מקובל מאוד על ארצות הברית של אמריקה, כמו גם על כל המדינות במזרח התיכון ומעבר לו".

טראמפ הרחיב ותיאר: "הסכם זה יכלול, וזה דבר חשוב, ללא נשק גרעיני לאיראן! בהתבסס על הכבוד שאני רוחש למנהיגים הנזכרים לעיל, הנחיתי את מזכיר המלחמה, פיט הגסת', את יו"ר המטות המשולבים, גנרל דניאל קיין, ואת צבא ארצות הברית, כי לא נבצע מחר את המתקפה המתוכננת על איראן"

ולבסוף חתם את דבריו באיום נוסף: "אך עוד הנחיתי אותם להיות ערוכים להתקדם עם מתקפה מלאה ורחבת היקף על איראן, בהתראה של רגע, במקרה שלא יושג הסכם מקובל".