בג"ץ קבע: הישג למדינת ישראל מול ארגוני סיוע פלסטינים

בג״ץ דחה את עתירת ארגוני הסיוע הבינלאומיים הלא ממשלתיים בעזה וביו״ש שלא הסדירו את רישומם -פעילות הארגונים תופסק לאלתר אם לא יגישו תוך 30 יום את המסמכים שנמנעו להגיש עד היום

בג״ץ דחה אמש (שלישי) את בקשת ארגון הגג Aida, המייצג 19 ארגוני סיוע לא ממשלתיים הפועלים בעזה וביו״ש, שעתרו כנגד מדינת ישראל לאחר שלא הסדירו את רישומם לפי נוהל רישום שקבע הצוות הבין משרדי, בהובלת משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.

במסגרת פסיקת בג״ץ, בראשות השופט יצחק עמית, השופטים דחו את עתירת הארגונים. כתוצאה מכך לארגונים ניתנה האפשרות להציג תוך 30 יום לצוות הבין משרדי את המסמכים אותם נמנעו להגיש עד כה. במידה ויגישו את המסמכים בטווח זמן זה, הצוות הבין משרדי יבחן את בקשתם בהתאם לנוהל רישום הארגונים. אך במידה ולא יציגו את המסמכים הנדרשים, פעילותם בעזה וביו״ש תופסק לאלתר.

בפסק הדין של בג״ץ נקבע כי "דרישת המידע היא צעד מתוחם ומידתי, הנגזר מחובתה הבסיסית של המדינה להגן על ביטחונה וביטחון תושביה, תוך מתן אפשרות להמשך פעילות הומניטרית של ארגוני סיוע בין-לאומיים", הוסיפו השופטים וציינו כי "קיום הליך סינון ובדיקה לצורך שמירה על הביטחון הוא מסמכויות הליבה השלטוניות, ובדיקה עצמית של ארגוני הסיוע אל מול מאגרי מידע גלויים אינה יכולה להוות חלופה שקולה לבדיקה ביטחונית שעורכת המדינה. לפיכך, אין בהליך האמור משום חלופה אפקטיבית שפגיעתה פחותה".

כמו כן בג״ץ ציין כי "הנוהל הישראלי הוא שלב מקדמי ופנים-מדינתי, שנועד לוודא כי גוף המבקש להסתייע בתשתיות המדינה אינו מעמיד בסכנה את ביטחונה. אין בכך משום התערבות בניהול האזרחי המסור לרשות, אלא הפעלה לגיטימית של סמכותה הריבונית של ישראל".

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי: ״שמח על החלטת בג״ץ. דחיית העתירה מעבירה מסר הוא חד וברור - מדינת ישראל לא תאפשר פעילות טרור בכסות של פעילות הומניטרית, החגיגה נגמרה!".

אבי כהן סקלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, העומד בראש הצוות הבין משרדי: "לא ניתן לגורמים עויינים ומסיתים לפעול בכסות של סיוע הומניטרי. נמשיך לפעול בנחישות בכדי לאפשר רק לארגונים הוגנים להיות חלק מהמאמץ ההומניטרי. היום גם בג״ץ אישר את התהליכים והעבודה המאומצת של הצוות הבינמשרדי בהובלת משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות״.

נוהל הסדרת הרישום של "ארגונים בין-לאומיים, לא ממשלתיים, שעיקר פעילותם היא מול תושבים פלסטיניים, במטרה לסייע לרווחתם" - נקבע מכוח החלטת ממשלה 2542 מדצמבר 2024. בהתאם לנוהל לא תאושר פעילות ארגונים המעורבים בטרור, דה-לגיטימציה נגד ישראל, הכחשת שואה, הכחשת פשעי ה־7 באוקטובר ועוד.

הנוהל קובע קריטריונים ברורים לאישור או סירוב בקשות של ארגונים לא ממשלתיים ומיושם על ידי הצוות הבין-משרדי בהובלת משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. נכון לחודש מאי 2026 הוגשו לצוות הבין-משרדי 129 בקשות רישום של ארגונים, מתוכן 30 ארגונים אושרו, 19 ארגונים סורבו והשאר בתהליך.

בצוות הבין משרדי חברים נציגים ממשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, משרד הביטחון, משרד החוץ, המשרד לביטחון לאומי, מתפ”ש, שב״כ, משטרת ישראל ועוד. ממשלת ישראל נדרשה להקמת הצוות הבין משרדי ומנגנון הרישום והפיקוח על הארגונים הלא ממשלתיים הפועלים ביו״ש ובעזה, בעקבות כך שלאחר ה 7.10 זוהה פער בתחום זה. על פי הנוהל הקודם לא בוצע תהליך סינון הארגונים בהיבט הבטחוני, כך שלמעשה נכנסו לשטח עזה ארגוני סיוע הומניטריים ששימשו ונוצלו בין היתר כתשתית לפעילות טרור על ידי חמאס.

ארגון רופאים ללא גבולות (MSF) כדוגמא לכך, שבמקביל לכך שלא השלים את תהליך הגשת המסמכים והמידע הנדרש, עלו ממצאים המצביעים על זיקות של גורמים מתוכו לארגוני טרור, לרבות חמאס והג׳יהאד האסלאמי. זאת, בדומה לדפוסים שנחשפו בעבר במקרים כמו אונר״א. על רקע זה, ובהיעדר שקיפות מלאה, הופעלו מנגנוני הבקרה והאכיפה, מתוך מטרה ברורה למנוע חדירה של גורמים עוינים במסווה הומניטרי ולהבטיח כי רק ארגונים העומדים בדרישות מדינת ישראל יוכלו לפעול באזור.











