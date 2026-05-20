תופסים את הראש: ערוץ 14 חטף מכה קשה

דרמה לא קטנה נרשמה אמש בטבלאות הרייטינג, כאשר נתוני הצפייה של המהדורות המרכזיות מציגים שינוי מגמה מפתיע ברצועת החדשות של שעות הערב.

במרכז הנתונים עומד מהפך ברצועת המקום השני והשלישי. אחרי תקופה ארוכה מאוד שבה מהדורת חדשות ערוץ 14 לא הפסידה לחדשות 13 ואף עקפה אותה באופן עקבי, אמש המגמה התהפכה. מהדורת חדשות 13 רשמה נתון של 6.8% והתייצבה במקום השני, בעוד מהדורת חדשות 14 נחלשה והסתפקה ב-5% בלבד. כרגיל, חברת החדשות של קשת 12 מובילה בפער ניכר בראש הטבלה עם נתון של 10%, בעוד מהדורת כאן 11 רשמה 2.9% ומהדורת i24NEWS סיכמה את הערב עם 1.3%.

הפטריוטים נשארים במקום השלישי

גם ברצועת הפריים-טיים נמשכת המגמה המורכבת עבור ערוץ 14. תוכנית הפאנל המובילה של הערוץ, "הפטריוטים", השיגה אמש נתון של 5.8% צפייה – נתון שמציב אותה הרחק מאחורי המתחרות הגדולות בערוצי המיינסטרים.

למעשה, מדובר בהמשך ישיר לתקופה האחרונה, שבה תוכנית הדגל של הערוץ ממשיכה לראות את המקום השלישי בטבלה כבר כמעט באופן קבוע. את הטבלה ברצועה זו מובילה התוכנית "חתונה ממבט ראשון" של קשת 12 שגרפה 14.3%, אחריה התמקמה תוכנית "האח הגדול" ברשת 13 עם 11.6%, ובתחתית הטבלה התייצבה התוכנית "לא לריב" של כאן 11 שזכתה ל-3.6% צפייה.