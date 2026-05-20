שר הביטחון החליט למנות את עו"ד יוראי מצלאוי לראש המט"ל

שר הביטחון ישראל כ"ץ, הודיע היום (רביעי) על החלטתו למנות את עו"ד יוראי מצלאוי לתפקיד ראש המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון. המינוי כפוף לאישור הממשלה, בהתאם להמלצת ועדת האיתור.

מצלאוי משמש כסגן בכיר למנהל הכללי ומנהל אגף אסטרטגיה לאומית במשרד האוצר, שם הוא מוביל, בין היתר, מהלכים אסטרטגיים משמעותיים בתחומי המלחמה הכלכלית בטרור, הכלכלה הפלסטינית, המאבק בהון השחור ובפשיעה הכלכלית, מימון טרור ורגולציה כלכלית.

במסגרת זו הוביל, בין היתר, סוגיות של הסכמי שיפוי, סיוע הומניטרי, חילוט כספי טרור באיו"ש, סגירת חשבונות חמאס בבנקים פלסטינים, הקפאת והעברת כספי הסילוקין, ביקורות בינלאומיות FATF, גביית חוב חברת החשמל מהרשות הפלסטינית, קיזוז משכורות מחבלים והסדרת ממשקי כלכלה-ביטחון.

בנוסף, מצלאוי מוביל בין היתר את צוות הדיגיטציה הלאומי למאבק בהון השחור ומימון טרור, העוסק בפיתוח תשתיות לשיתוף מידע בין גופי המדינה, וכן מקדם את תיקון חוק עסקאות גופים ציבוריים לחיזוק מניעת התקשרויות מכספי מדינה עם גורמים בעלי קשר לארגוני פשיעה. כמו כן, עמד בראש הצוות הבין-משרדי לבחינת הטלת מס מיוחד על פעילות הבנקים, ובראש הצוות לבחינת הרחבת הפטור ממיסוי לקופות גמל.

קודם לכן שימש כסגן בכיר ליו"ר מטה התכנון הלאומי. לפני כן שימש במשך למעלה מעשור בפרקליטות המדינה ובפרקליטות המחוז בתפקידים שונים, ובכלל זאת שימש ראש צוות פרקליטים במחלקה הכלכלית, שם טיפל בתיקים מורכבים בתחומי הפשיעה הכלכלית, עבירות פיננסיות ושחיתות שלטונית.

מצלאוי הוא בוגר תואר ראשון במשפטים (בהצטיינות יתרה) מהמרכז האקדמי שערי משפט, מוסמך במשפטים מהאוניברסיטה העברית, דוקטורנט בתחום המשפט הכלכלי באוניברסיטה העברית, ובעל רישיון עריכת דין.







