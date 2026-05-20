ברשת זועמים על פיקוד העורף: "למה הוא לוקח סיכון?!"

אזעקה בקרית שמונה תפסה ילדים בעיצומו של טקס שבועות. עיתונאים ופעילי רשת זעמו הבוקר על הנחיות פיקוד העורף, ותהו: "איך הוא לוקח סיכון?"

פיקוד העורף פרסם אמש (שלישי) את ההנחיות לימים הקרובים. על פי ההנחיות המעודכנות, באזור קו העימות, בתחום החינוך ומקומות העבודה, המדיניות מאפשרת קיום פעילות במבנים או במקומות שמהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

נדגיש כל למרות "הפסקת האש" הרשמית, חיזבאללה ממשיג לשגר רקטות וכטב"מים גם לעבר חיילים וגם לעבר אזרחים. הבוקר, הופעלו אזעקות בקרית שמונה, בזמן שילדים היו בעיצומו של טקס שבועות.

הכתב הצבאי דורון קדוש התייחס לכך וכתב: "האזעקות בקריית שמונה תפסו את ילדי העיר בזמן טקס שבועות - והם נאלצו לרדת מתחת לשולחנות ולשים ידיים על הראש. זו המציאות של תושבי הצפון. כך נראית ״הפסקת האש״ וההתעלמות המתמשכת של ממשלת ישראל מהם"

עוד הוא הוסיף: "למה פיקוד העורף ממשיך לקחת סיכון על ילדי הצפון ומאפשר קיום לימודים ככה בכל קו העימות? רק בשביל לשתף פעולה עם השקר של הממשלה ושל ארה״ב שזו ״הפסקת אש״?"

העיתונאי אלמוג בוקר התייחס אף הוא לתיעודים וכתב: "‏תסתכלו טוב על התמונות העצובות האלה הבוקר בקריית שמונה: אזעקות, יירוטים והילדים המבוהלים צועקים, בוכים ״ומתמגנים״ מתחת לשולחן כי עד עכשיו ממשלת ישראל בראשות נתניהו לא מצא לנכון לנגן מגן את בתי הספר בעיר. בושה".