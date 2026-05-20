השרה אורית סטרוק נשברת: "אני באבל משולש"

השרה אורית סטרוק שבתה שושנה נפטרה לפני כחודשיים, מתייחסת בכאב לתגובות הקשות שקיבלה בזמן אמת.

בפודקאסט של 'ווינט' היא אומרת למורן אזולאי: "אני באבל משולש. על הבת שאיבדתי וכ"כ אהבתי, על הייסורים שהיא עברה וכי לא הצלחנו להציל אותה. כל ה-20 שנה האחרונות ויותר ממוקד 9 שנים אחרונות ועוד יותר בשנה האחרונה היינו במאמץ שהתכלית שלו היתה להציל אותה. שזה לא יקרה. שהיא תישאר בחיים.

אני בעצמי לא מאמינה לכל המאמצים שעשינו, גם מאמצים חובקי עולם כולל המאמץ הפאסיבי של פשוט לשתוק. לא להדוף פומבית את כל הטענות. הכל היה בשביל דבר אחד- בשביל שושנה. שהיא תחיה".