ליברמן מתחזק: שתי נשים נוספות הצטרפו לישראל ביתנו

מפלגת ישראל ביתנו הודיעה על צירופן של שתי נשים חדשות לרשימת המפלגה. ליברמן בירך: "בטוח שתרומתן תהיה חשובה ומשמעותית לפעילות הציבורית שלנו"

נערך לבחירות: מפלגת ישראל ביתנו הודיעה הבוקר (רביעי) על צירופן של עו״ד מיכאלה לוין־שמיר ועו״ד דלית כסלו ספקטור למפלגה. בהודעת ההצטרפות שתי הנשים הודיעו על תמיכתן באביגדור ליברמן לראשות הממשלה.

עו״ד דלית כסלו ספקטור, אמא לשני לוחמים המשרתים במילואים ורעייתו של משרת מילואים מאז פרוץ המלחמה, היא ממקימות תנועת ״אמא ערה״, שהוקמה לאחר טבח השבעה באוקטובר, המאגדת אלפי משפחות של לוחמים ומשרתי מילואים. במסגרת פעילותה בתנועה פועלת ספקטור לקידום זכויות החיילים, המילואימניקים ובני משפחותיהם, ולמען שוויון בנטל. לצד פעילותה הציבורית, ספקטור היא עורכת דין עצמאית המתמחה בדיני עבודה, ומעניקה ייעוץ וליווי משפטי למשרתי מילואים שנפגעו במקום עבודתם בעקבות שירותם.

״מאז ה-7 באוקטובר המציאות האישית והציבורית שלי השתנתה. כששני הבנים שלי ובעלי נמצאים שוב ושוב במילואים, וכשאני פוגשת מדי יום משפחות של לוחמים שנושאות על כתפיהן את הנטל הכבד ביותר - ברור לי שאי אפשר להסתפק רק במאבק מבחוץ" אמרה ספקטור. "אחרי מאבק עיקש למען הלוחמים, המילואימניקים ומשפחותיהם, הגעתי למסקנה שבבחירות הקרובות ישראל ביתנו, בהובלת אביגדור ליברמן, היא המפלגה היחידה שמובילה באופן עקבי וברור קו של ימין ציוני, ליברלי ואחראי, עם מחויבות אמיתית לשוויון בנטל ולחיזוק של מי שמשרתים את המדינה".

עו"ד מיכאלה לוין-שמיר היא מייסדות לובי המיליון, ועומדת בראש פורום דור 1.5 של ישראל ביתנו. לאורך השנים פעלה לקידום זכויות עולים חדשים, שוויון הזדמנויות וחיזוק החברה הישראלית. היא בעלת תואר ראשון ושני במשפטים ותואר שני במנהל עסקים. בעשור האחרון הובילה צמיחה משמעותית במוסד אקדמי מוביל, וכיום היא פועלת לחיבור בין עולמות הפילנתרופיה, היזמות וההשפעה החברתית. לצד עשייתה המקצועית, היא חברת הוועד המנהל בשדולת הנשים בישראל, וחברה בוועדות העלייה והקליטה וחינוך במועצת העיר תל אביב-יפו.

״אביגדור ליברמן הוא מנהיג מנוסה, עם עמוד שדרה, שהוכיח לאורך השנים ציונות, עקביות ותוצאות. בעיניי, הוא האדם הראוי ביותר להוביל את ישראל" אמרה לוין-שמיר. "כמייסדת לובי המיליון וכמי שעומדת בראש פורום דור 1.5 של ישראל ביתנו, אני מצטרפת כדי לרתום את הניסיון הניהולי, הציבורי והחברתי שלי לקידום הנהגה מקצועית, אמיצה ואחראית, ולמען עתידה של מדינת ישראל".

בעקבות ההודעה, ליברמן עצמו בירך על הצטרפות שתי הנשים למפלגתו. "דלית פועלת יום־יום למען משפחות המשרתים, ומכירה מקרוב את המחיר האישי שמשלמות משפחות המילואים. הצטרפותה מחזקת את המאבק שלנו לשוויון בנטל ולמנהיגות אחראית שתשים את מי שנותנים למדינה בראש סדר העדיפויות" אמר. "מיכאלה מביאה עמה ניסיון ניהולי עשיר ועשייה ציבורית וחברתית ענפה וארוכת שנים. אני בטוח שתרומתה תהיה חשובה ומשמעותית לפעילות הציבורית שלנו ולמאבק על עתידה של מדינת ישראל".