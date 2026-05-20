טלי גוטליב: "אספק לימין סוף־סוף תמונת ניצחון"

חברת הכנסת מהליכוד תקפה את היועמ״שית בעקבות ההחלטה להעמידה לדין בפרשת חשיפת בן זוגה של שקמה ברסלר: "אני אכניע אותה כפי שאיש בממשלה לא הצליח לעשות"

חברת הכנסת טלי גוטליב הודיעה בריאיון לדורון כהן ושלום מנדל אמש ברדיו גלי ישראל כי היא מתכוונת להיאבק בכתב האישום שהוגש נגדה עד הסוף: “אספק לימין סוף־סוף תמונת ניצחון כבירה”, הצהירה.

גוטליב תקפה באופן אישי את בהרב־מיארה: “אני אכניע את הפושעת הזו, שפועלת ממניעים אישיים בשמירה על רונן בר, על צמרת השב״כ, על שקמה ברסלר, על אחים לנשק, על יאיר גולן, על בוגי יעלון ועוד”, אמרה.

עוד טענה חברת הכנסת כי אירועי 7 באוקטובר התרחשו, לדבריה, על רקע “מרד והפיכה נגד ראש הממשלה”.

הפרשה החלה זמן קצר לאחר פרוץ המלחמה, כאשר גוטליב חשפה במהלך נאום במליאת הכנסת את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר, בכיר בשב״כ, וקשרה בין שמו לבין טענות שעלו סביב אירועי 7 באוקטובר.

מאז טענה גוטליב כי הדברים נאמרו במסגרת תפקידה הפרלמנטרי וכי עומדת לה חסינות מהעמדה לדין. אלא שלאחרונה חתם שר הביטחון ישראל כ״ץ על צו מיוחד שאפשר את המשך ההליך המשפטי נגדה, בטענה כי מדובר בנושא הנוגע לביטחון המדינה.

לדברי גוטליב, בטיוטת כתב האישום שיוחסה לה מופיעה עבירה לפי חוק השב״כ בלבד, ולא עבירות של פגיעה בביטחון המדינה או מסירת מידע כוזב. “אתם מבינים מה קורה פה? על מי את מגינה, גברתי?”, תקפה.

מוקדם יותר כתבה גוטליב ברשתות החברתיות כי “מחיאות כפיים סוערות למיארה”, והוסיפה כי טרם קיבלה לידיה את כתב האישום הרשמי, אך העריכה כי תיחשף אליו “דרך אחד משופרותיה” של היועמ״שית.