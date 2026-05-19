נתניהו מבקש: פרשת גופמן תוכרע על ידי חברי הוועדה המקוריים

עורך דינו של ראש הממשלה נתניהו מבקש כי הרכב חברי הוועדה שיעסקו בהשלמת עבודתה, כפי שהורה בג"ץ, יהיה הרכבה המקורי שעסקה בה. זו הסיבה

לאחר שבית המשפט העליון הורה היום (שלישי) לוועדה המייעצת למינוי בכירים להשלים את הבדיקה בעניין גופמן, עורך דינו של ראש הממשלה נתניהו, מבקש שבית המשפט יבהיר כי חברי הוועדה יהיו אלו שהיו מעורבים בפרשה מראש.

הסיבה לכך היא משום שהוועדה למינוי בכירים בראשות השופט גרוניס היא כבר לא באותו ההרכב. הנציב הרשקוביץ (שתמך במינוי גופמן) סיים את כהונתו בוועדה ומאז נכנס הנציב החדש דורון כהן.

במסגרת הבקשה נטען כי מאחר שהוועדה כבר קיימה דיונים ממושכים, עיינה במסמכים וצברה היכרות עמוקה עם פרטי המינוי, אין מקום להחליף בשלב זה את חברי הוועדה שליוו את ההליך מראשיתו.

עוד נכתב כי דורון כהן נכנס לתפקידו רק ב-10 במאי, בעוד שפרופ' הרשקוביץ השתתף לאורך כל הליך הבדיקה. לטענת המשיבים, חבר ועדה חדש שלא נחשף לחומרים, לדיונים ולהתרשמות שנבנתה לאורך חודשים - לא יוכל להשתלב באופן מלא בשלב הסופי של קבלת ההחלטות.

בבקשה מודגש כי ההחלטה הסופית בעניין מינויו של גופמן צריכה להתקבל בידי אותם חברי ועדה שהיו מעורבים בתהליך מלכתחילה, וזאת כדי לשמור על רציפות ההליך ועל תקינותו.

לכן מתבקש בית המשפט להבהיר כי פרופ’ הרשקוביץ ימשיך להשתתף ב"הליך הבדיקה הנוכחית של הוועדה", עד להשלמת הבדיקה בעניינו של גופמן והכרעת הוועדה בנושא.



