נבהל מהביקורת? הומתק עונשו של החייל שענד פאץ' משיח

בצה"ל נבהלו מהביקורת? מפקד פיקוד הדרום המתיק את עונשו של החייל שנשפט על הפאץ' "משיח"

מפקד פיקוד הדרום המתיק בעשרה ימים את עונשו של החייל שנשפט על הפאץ' "משיח", בהמלצת מח"ט הנח"ל ומפקד אוגדה 162, לאחר שהחייל "הביע חרטה", כך דיווח הערב (שלישי) רועי שרון.

הוחלט כי החייל ירצה 20 יום בכלא הצבאי, ולא 30 כפי שהוחלט בהתחלה.

מצה"ל נמסר כי "הוחלט על המתקת עונשו בעשרה ימים של החייל שנשפט על פגיעה במשמעת באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הנורמות המצופות מחייל צה״ל.

ההחלטה התקבלה על פי הנהלים ולאחר שמפקד חטיבת הנח״ל, אלוף-משנה אריק מויאל ביקר את החייל בכלא הצבאי והחייל לקח אחריות והביע בפניו חרטה".

מוקדם יותר היום דיווח דורון קדוש, כי לוחם הנח״ל רב״ט אור, שהחל אתמול לרצות עונש של 30 ימי מחבוש בכלא הצבאי בגלל פאץ׳ משיח - פנה באמצעות עורך דינו לפרקליטות הצבאית כדי לערער על תקינות ההליך ועל סמכות המח״ט לשפוט אותו לעונש כבד בלבד.








