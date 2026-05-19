ברנז'ה: העיתונאי החרדי מונה לכתב בגלי צה"ל

מחליף את דניאל גרובייס שמסיים את תפקידו: העיתונאי מרדכי הלפרין, מונה לכתב לענייני חרדים בגלי צה"ל

העיתונאי מרדכי הלפרין, מונה לכתב לענייני חרדים בגלי צה"ל, במקומו של העיתונאי דניאל גרובייס שמסיים את תפקידו, כך דיווח הערב (שלישי) איציק אוחנה ב'כיכר השבת'.

נזכיר כי לפני כן שימש הלפרין ככתב פוליטי ברדיו 'קול חי' ופאנליסט ב'ערוץ 14'.

לפני כשנה בעת התגייסותו של הלפרין, הוא מסר: "עליתי היום על מדים ואני מתרגש ושמח לקראת שירות חובה בצה"ל. תודה לכל מי שהיו בעזרי בדרך עד הלום ושלא אכשל. שאזכה לעשות קידוש השם".

יצוין, כי הלפרין אינו החרדי הראשון שהתקבל לתחנת הרדיו היוקרתית, כאשר בשנים האחרונות, ישנם לא מעט אנשי תקשורת חרדים ששירתו ומשרתים בתחנה הנחשבת לבית ספר לעיתונות