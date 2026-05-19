ראש השב"כ זיני בהבהרה חריגה: "אין קשר לגוטליב"

ראש השב"כ, דוד זיני, שיגר היום (שלישי) מכתב רשמי למזכירו הצבאי של שר הביטחון ישראל כ"ץ בו הבהיר את הנחיצות הביטחונית שעמדה מאחורי חתימתו של שר הביטחון על תעודת החיסיון בפרשת חשיפת זהותו של עובד השב"כ.

המכתב שוגר על רקע הביקורת הקשה שהופנתה כלפיי שר הביטחון ישראל כ"ץ, לאחר שרבים מחברי המפלגה תקפו בחריפות את החלטתו של שר הביטחון לחתום על צו החיסיון המדובר.

חתימת השר היא שאיפשרה היום את הגשת כתב האישום הרשמי נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בשל חשיפת שמו של איש השב"כ, בן זוגה של פעילת מחאות השמאל שקמה ברסלר.

במכתבו פירט זיני את הנימוקים המקצועיים שהובילו לכך: "בהמשך לבקשת שירות הביטחון הכללי משר הביטחון להחיל צו חיסיון על מקורות המידע ששימשו להכנת חוות הדעת בעניינה של ח"כ טלי גוטליב, ובפרט ביחס לסכנות הכרוכות בחשיפת זהותו של עובד שירות - אבקש להבהיר כי מדובר במקורות מודיעיניים רגישים, המשמשים עד היום את כלל גופי הביטחון".

עוד הוא הדגיש כי "לאחר בחינה נוספת ומעמיקה של הנושא בעקבות פנייתו של שר הביטחון אליי, הובהר כי החלת צו החיסיון על מקורות אלה היא הכרחית, וזאת מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה, הגנה על מקורות מודיעיניים וביטחונם של אנשי השב"כ".

בסיום מכתבו ביקש ראש השב"כ להבהיר כי לצד ההגנה הנדרשת על מקורות המודיעין של המדינה, אין לצו שהוצא השפעה ישירה על החלטות שיפוטיות עתידיות בעניינה של חברת הכנסת, "יודגש כי אין לתעודת החיסיון השפעה ביחס לח"כ טלי גוטליב או להליך המשפטי בעניינה".