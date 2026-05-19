החשש מפני ה-7 באוקטובר: "יש שם אנשי דעא"ש"

שיתוף פעולה מפתיע בין "חלוצי הבשן" לדרוזים נרקם בכנסת: "יש שם אנשים דעא"שים"

פרופ' עמוס עזריה מתנועת "חלוצי הבשן" נפגש אתמול עם ח"כ עפיף עבד מהליכוד. עזריה שיתף את חבר הכנסת הדרוזי מהליכוד בפעילותה של התנועה, ודיבר על שיתוף האינטרסים בין מדינת ישראל לדרוזים מהר הבשן, למען ריבונות ישראלית והתיישבות במקום.

ח"כ עבד חיזק את דבריו, הגיב כי "הדרוזים עברו שואה עם ג'ולאני", והזהיר מפני אנשים של ג'ולאני, "יש שם אנשים דעא"שים שהביאו אותם מכל העולם". לסיום קרא ליצור חסימה מפני ג'ולאני ע"י התיישבות יהודית בבשן וציין כי הוא תומך בתנועה בכל הכוח.

הפגישה הזאת מגיעה על רקע קריאות נוספות מצד הדרוזים בבשן, בבקשה מישראל לבוא להתיישב במקום. בעבר פרסמנו את דבריהם של פעילים דרוזים מהבשן, אשר מבקשים להתאחד עם היהודים.

מתנועת "חלוצי הבשן" נמסר: כולם מבינים את הסכנה הביטחונית בקיומו של צבא עוין על הגבול. רק היום הכריז ג'ולאני על חרם כלכלי על ישראל. החשש מפני 7 באוקטובר נוסף על גבול סוריה ממשי, וברור שבלי התיישבות יהודית ואחיזה ברת-קיימא באזור החיץ – גם האחיזה הצבאית לא תצליח ולא תחזיק לאורך זמן.

אנחנו שומעים את קריאתם של הדרוזים מהר הבשן לבוא ולהתיישב. שמחנו להיפגש עם ח"כ עבד אשר מייצג את הדרוזים בליכוד ולשמוע על התמיכה הרחבה, ואנו מקווים שהדברים יבואו במהרה לידי ביטוי מעשי בשטח, ונשוב להתיישב בחבל הבשן.