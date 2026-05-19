סערת הפאץ' משיח: הלוחם שנענש מערער לפרקליטות הצבאית

לוחם הנח״ל שמרצה 30 ימי מחבוש בגלל פאץ' משיח ערער לפרקליטות הצבאית על ההליך: אין למח״ט סמכות לשפוט אותי למחבוש בגלל פאץ'

לוחם הנח״ל רב״ט אור, שהחל אתמול לרצות עונש של 30 ימי מחבוש בכלא הצבאי בגלל פאץ׳ משיח - פנה באמצעות עורך דינו לפרקליטות הצבאית כדי לערער על תקינות ההליך ועל סמכות המח״ט לשפוט אותו לעונש כבד בלבד, כך דיווח כעת (שלישי) דורון קדוש.

עורך דינו של הלוחם, רן כהן רוכברגר, טען בפנייתו לפרקליטות הצבאית: עבירת פאץ׳ נחשבת חלק מעבירות ״הופעה ולבוש״ - ולפי פקודות צה״ל, על עבירה מהסוג הזה לא ניתן לשפוט לוחם לעונש מחבוש - כל עוד היא מבוצעת בפעם הראשונה.

בפניית הלוחם לפצ״ר נטען כי למח״ט הנח״ל, אל״מ אריק מויאל, לא הייתה סמכות לשפוט את הלוחם לעונש כזה, והוא פעל בניגוד לפקודות: ״די בפגם הזה, כדי להורות על ביטול העונש לאלתר. נבקש גם לעשות שימוש בסמכויותיכם ולהורות על ביטול הפסק המשמעתי״.

עוד דיווחנו כי מפקד אוגדה 162, החליט אתמול לדחות את הערר שהגיש הלוחם על עונשו - ולכן הלוחם הגיש במקביל בקשה להמתקת העונש לאלוף פיקוד הדרום, שעדיין דן בבקשתו. מדובר צה״ל טרם נמסרה תגובה.