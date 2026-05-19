אבישי גרינצייג: "כתב האישום נגד טלי גוטליב - מוצדק"

כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס היום (שלישי) להגשת כתב האישום של היועמ"שית נגד חברת הכנסת טלי גוטליב.

גרינצייג טען כי כתב האישום, מוצדק. נזכיר כי כתב האישום הוגש "בגין עבירה של גילוי ופרסום מידע חסוי בניגוד לחוק השב״כ".

כזכור, חברת הכנסת האשימה את אחת ממובילות המחאות נגד הממשלה, שקמה ברסלר, כי שיתפה פעולה עם חמאס ב-7 באוקטובר. האשמה לה לא הציגה ביסוס. לדבריה, מדובר בפרשיית ריגול שנועדה להפיל את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת הממשלה בכללותה. היא קשרה את הפרטים עם כך שבן זוגה של ברסלר הינו איש שב"כ, וחשפה את פרטיו.