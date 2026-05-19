מדינות במפרץ מכחישות: "לא ביקשנו מטראמפ לדחות את התקיפה"

גורמים בכירים במדינות המפרץ הכחישו באוזניי מקורבים כי היו מודעים לתוכנית מתקפת הפתע של טראמפ על איראן, ומעבר לכך, טענו כי מעולם לא ביקשו ממנו לדחות את התקיפה או שוחחו על חידושים במו"מ עם איראן

לאחר שאמש הודיע הנשיא טראמפ במפתיע כי דחה לבקשת מנהיגי המדינות הערביות במפרץ מהלך לחידוש המלחמה באיראן, למרות שתוכנן בסתר לחדש את התקיפות באיראן כבר היום, כעת מדינות המפרץ מכחישות את הדברים.

על פי הדיווח של ה-Wall street journal, מספר מנהיגים בכירים במדינות ערב במפרץ, כולל כאלה ששמם הוזכר באופן ישיר בדבריו של טראמפ, הודיעו למקורביהם כי כלל לא היו מודעים לתוכנית לחדש את התקיפות, והכחישו בתוקף כי דרשו מטראמפ לדחות את חידוש המלחמה.

אמש הודיע טראמפ באופן מפתיע ברשת החברתית truth social בבעלותו כך: "נתבקשתי על ידי אמיר קטאר, תמים בן חמד אל-ת'אני, יורש העצר של ערב הסעודית, מוחמד בן סלמאן אל סעוד, ונשיא איחוד האמירויות הערביות, מוחמד בן זאיד אל נהיאן, לעכב את המתקפה הצבאית המתוכננת שלנו על הרפובליקה האסלאמית של איראן, שהייתה קבועה למחר".

טראמפ המשיך והסביר: "זאת מכיוון שמשא ומתן רציני מתקיים כעת, ולדעתם, כמנהיגים גדולים ובעלי ברית, יושג הסכם, אשר יהיה מקובל מאוד על ארצות הברית של אמריקה, כמו גם על כל המדינות במזרח התיכון ומעבר לו".

אך כעת נראה שמדינות המפרץ שוברות שתיקה, וכופרות בדבריי הנשיא, כאשר לפחות אחד מהמנהיגים שננקב שמו בהודעה הסביר כי כלל לא ידע על התוכנית לחידוש התקיפות, ובנוסף מדווח כי בערב הסעודית ובקטאר הופתעו מהודעת הנשיא, מכיוון שלא פנו אליו לאחרונה עם עדכונים בקשר למשא ומתן.