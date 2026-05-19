היום בשעה 20.00 הגרלת יד לאחים על ספר התורה מהודר

היום, ד' בסיוון ב-20:00 תיערך ההגרלה המסורתית של יד לאחים על ספר תורה מהודר ומפואר בין כלל התורמים והמסייעים למצוות פדיון שבויים, ובארגון אומרים כי העומס על קווי ההרשמה גדול מהרגיל. "למוקד ההרשמה מגיעות כל העת פניות מיהודים המבקשים לזכות בספר התורה ובשל כך תוגברו הקווים כדי לתת מענה הולם לכל מי שפונה ורוצה להצטרף להגרלה".

זה יכול להיות שלכם הערב!

ובתוך כך, פורסמו שמות הזוכים ב"הגרלת הביניים" על פרסים יקרי ערך, שנערכה בפיקוח רו"ח מנחם אקרמן. כפי שפורסם, הגרלה זו הייתה הגרלת בונוס מיוחדת שנערכה בין השותפים היקרים שנרשמו להגרלה על ספר התורה.

בפרס בשווי 100,000 שקלים זכתה משפחת בנימין מירושלים. תמי 4 שבת - משפ' נעמן מראש צורים, שואב שוטף דרימי מספ' ליבוביץ מירושלים, רכב לתקופת חופשת הקיץ משפ' אבוטבול מעמיעוז, ריהוט לבית בסך 10,000 ש"ח - משפ' תורג'מן מאריאל.

כפי שפורסם בעבר, הגרלה זו התאפשרה הודות לתמיכה כספית בפעילות הקודש לפדיון שבויים שהעבירו ידידי יד לאחים בקנדה, מתוך מטרה להביא רבים ככל הניתן להיות שותפים בפעילות חשובה זו להצלת נפשות.

מיד לאחים נמסר כי אין מדובר על זכייה באותיות או בעמודים, אלא בספר תורה שלם. כמו כן מעניקה ההגרלה הזדמנות פז לקיים את המצווה המוטלת על כל יהודי: לכתוב לעצמו ספר תורה. כמו בשנים עברו, הזוכה בהגרלה יקבל גם את מימון תהלוכת הכנסת ספר התורה, וכן פרסום במודעות רחוב ובעיתונות המבשרות על הכנסת ספר התורה. יצוין כי הנרשמים להגרלה זוכים מידית וללא הגרלה במתנות ייחודיות, שיגיעו לביתם על ידי שליח מיוחד עוד טרם כניסת החג.

לא בכדי נבחר מועד ההגרלה להתקיים היום. "לזכות בספר תורה דווקא בערב חג השבועות בו חוגג עם ישראל את קבלת התורה, יעניק לזוכים המאושרים משמעות נוספת של 'קבלת התורה'" מסכמים ביד לאחים.

ממוקד ההגרלה נמסר כי המוקד תוגבר בטלפנים נוספים כדי לעמוד בעומס העצום של הנרשמים, ניתן להצטרף להגרלה היום עד השעה 20:00 בלבד.