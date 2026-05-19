עמית סגל בתגובה ראשונה לסערה סביב טלי גוטליב

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס כעת (שלישי) להודעת חברת הכנסת טלי גוטליב, על כך שהיועמ"שית גלי בהרב מיארה, הגישה נגדה כתב אישום.

סגל, התייחס לכוונותיה האחרונות של גוטליב, שיוחסו לה בעיקר בקרב מצביעי הליכוד, לכהן כשרת המשפטים, במקום יריב לוין.

סגל התייחס לכך וכתב: "על פי הלכת פנחסי ודרעי, אם חסינותה של גוטליב תוסר, ספק גדול אם תוכל לכהן כשרה בממשלה הבאה".

נזכיר כי גוטליב האשימה את אחת ממובילות המחאות נגד הממשלה, שקמה ברסלר, כי שיתפה פעולה עם חמאס ב-7 באוקטובר. האשמה לה לא הציגה ביסוס. לדבריה, מדובר בפרשיית ריגול שנועדה להפיל את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת הממשלה בכללותה. היא קשרה את הפרטים עם כך שבן זוגה של ברסלר הינו איש שב"כ, וחשפה את פרטיו.