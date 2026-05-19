לינוי בר גפן במתקפה על מערכת החינוך: "אין לי צורך בהם"

אשת התקשורת מכריזה על ניתוק סופי של בנה בן ה-11 מבית הספר, אותו היא מכנה "שלד בורסאי" ו"שמרטפות פדגוגית". בפוסט נוקב היא חושפת כיצד היא בונה לו תוכנית לימודים בשבוע בעזרת בינה מלאכותית, לועגת לאיומי משרד החינוך, ומזהירה את ההורים: "זוזו, או שהילדים שלכם ייפלו"

אשת התקשורת לינוי בר גפן, הידועה בביקורתה הנוקבת על מוסדות המדינה, פרסמה היום (שלישי) טקסט חריף ומעורר מחלוקת, שבו היא מודיעה כי בנה בן ה-11 נפרד סופית ממערכת החינוך, רגע לפני העלייה לכיתה ו'.

בר גפן מתארת כי ההחלטה אינה תוצאה של דחף רגעי, אלא תהליך הדרגתי של פרידה שהחל כבר כשהיה הבן בכיתה ב', לאחר שהגיעה למסקנה כי "בית הספר הוא שלד בורסאי". בפוסט, שזכה לתהודה רבה, היא מכנה את ימי הלימוד בבית הספר כ"שמרטפות פדגוגית" ומסבירה כי נוכחותו של בנה פחתה בהדרגה מחמישה ימים בשבוע לארבעה, וכעת היא מופסקת לחלוטין.

"קצינת ביקור סדיר? קשקוש בירוקרטי"

בר גפן מבטלת בביטול גמור את החששות הבירוקרטיים הנלווים להוצאת ילד מחוק חינוך חובה. "אינני מוטרדת מהאיום הפקידותי שישלחו לי 'קצינת ביקור סדיר', או מהקשקוש הבירוקרטי שמשום מה הצליחו לגרום לנו לפנטז שקיים", היא כותבת. לדבריה, בנה מבלה שנים ניכרות מחוץ למסגרת, ואיש לא שלח לה דבר "חוץ מברכות על כך שגרעתי גולגולת מיותרת ממצבת התלמידים".

החלופה: למידה ב-AI ואנגלית מגיימינג

לטענת בר גפן, החלופה שבנתה עבור בנה אפקטיבית הרבה יותר מהמערכת הפורמלית. היא מעידה כי בנה לומד כעת מתמטיקה ומדעים ברמה של כיתה ח', ואנגלית ברמה של חטיבת ביניים – הישג שהגיע אליו לדבריה בזכות עולם הגיימינג והמסכים. "המסכים שהפחידו אתכם מהם? כלי מעולה ללימוד כתיבה וקריאה באנגלית", היא טוענת. הבן בקיא, לדבריה, גם בנושאים מגוונים כמו תורת האבולוציה, היסטוריה של העבדות ומלחמות ישראל, כולם נושאים שנבחרו בשיתוף איתו.

בר גפן מדגישה את חוסר הצורך שלה במוסדות הרשמיים, וטוענת כי בניית תוכנית לימודים שנתית היא משימה פשוטה למדי בעידן הנוכחי: "לבנות תוכנית לימודים שנתית לוקח בערך שבוע של עבודה לא מאוד מאומצת בזכות הבינה המלאכותית".

את דבריה היא חותמת בקריאה להורים אחרים לקחת אחריות מלאה על חינוך ילדיהם, מבלי להמתין לרפורמות במערכת. "רק אתם, ההורים, נשארתם להציל את ילדיכם מהפגרה. זוזו, או שהם יפלו".