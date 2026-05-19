4 שנים למותו: עשרה דברים שלא ידעתם על אורי זוהר

מלך הבוהמה שהפך ללוחם תורה: היום הוא יום פטירתו של הרב אורי זוהר זצ"ל. קשה למצוא עוד דמות בהיסטוריה הישראלית שעברה תהליך כה קיצוני, מרתק וגלוי לעין כמוהו

אורי זוהר היה עמוד התווך של התרבות החילונית, הבמאי הנועז ומלך חיי הלילה של תל אביב, הפך ברבות הימים לתלמיד חכם, מחזיר בתשובה ואיש חינוך שקבע את ביתו בין סמטאותיה של ירושלים. היום ביום פטירתו, ג' בסיון, אנחנו נזכרים בתחנות חייו.

להלן 10 עובדות המשרטטות את סיפור חייו הבלתי יאומן, מהבמה ועד לבית המדרש:

1. ההתחלה בלהקת הנח"ל

אורי זוהר נולד בתל אביב בשנת 1935. את דרכו הבימתית החל בלהקת הנח"ל באמצע שנות ה-50, שם התגלה כסטנדאפיסט ובדרן מבריק, והיה שותף לתוכניות המצליחות של הלהקה באותם ימים.

2. מייסד "חבורת לול"

יחד עם חברו הקרוב אריק איינשטיין, צבי שיסל ויוצרים נוספים, הקים זוהר את "חבורת לול". החבורה שינתה ללא היכר את פני המוזיקה, המערכונים והקולנוע בישראל, והיוותה את מרכז הבוהמה התל-אביבית הצעירה והבועטת.

3. "מציצים" ופסגת הקולנוע הישראלי

זוהר נחשב לאחד מחלוצי הקולנוע המודרני בישראל. הוא ביים ושיחק ביצירות מופת וסרטי פולחן שנכנסו לפנתיאון, ובראשם "מציצים", "עיניים גדולות" ו"הצילו את המציל" – סרטים ששיקפו, באופן אירוני, את החיים הריקניים שמהם יבחר לברוח בהמשך.

4. זכייה בפרס ישראל (והסירוב לקבלו)

בשנת 1976 הוחלט להעניק לאורי זוהר את פרס ישראל לקולנוע על פועלו התרבותי הרב. אולם, זוהר, שהיה כבר בעיצומו של תהליך חיפוש רוחני, סירב לקבל את הפרס בטענה שהוא אינו ראוי לו וכי מדובר ב"כבוד של בשר ודם".

5. המפגש ששינה הכל

התפנית הגדולה בחייו החלה בעקבות מפגש מקרי עם הרב יצחק שלמה זילברמן. השיחות העמוקות בין השניים, שעסקו באמיתות התורה ובמשמעות החיים, ערערו את עולמו של זוהר והובילו אותו למהפך טוטאלי.

6. המהפך הדרמטי בשידור חי

בשנת 1977, בעודו מנחה את תוכנית הטלוויזיה הפופולרית "זה הסוד שלי", הופיע זוהר על המסך כשהוא חובש ציצית ומגבעת שחורה. הצעד הזה הכה בתדהמה את הציבור בישראל וסימן באופן רשמי את חזרתו בתשובה.

7. החברות שלא נגמרה מעולם

למרות השינוי הקיצוני באורח החיים והמעבר הפיזי לירושלים, הקשר העמוק והחם בין אורי זוהר לאריק איינשטיין מעולם לא ניתק. השניים נשארו חברי נפש קרובים, ואף הפכו למשפחה אחת כאשר שתי בנותיו של איינשטיין חזרו בתשובה ונישאו לשני בניו של זוהר.

8. הקול מאחורי תנועת התשובה

לאחר שהתחרד, הפך הרב אורי זוהר לאחד הקולות הבולטים והמשפיעים ביותר בתנועת החזרה בתשובה בישראל. הוא הקים את ארגון "לב לאחים", העביר אינספור הרצאות, קלטות ושיעורים, והשתמש בכישוריו הרטוריים ובכריזמה שלו כדי לקרב המונים ליהדות.

9. הסתפקות במועט קיצונית

מי שחי בעבר בחיי פאר, מסיבות ופרסום, בחר לחיות את עשרות שנותיו האחרונות בדירת שיכון קטנה, צנועה ופשוטה להפליא בשכונת רוממה בירושלים. חבריו סיפרו כי הוא סירב לכל סממן של מותרות והקדיש את כל זמנו ללימוד תורה ולעזרה לזולת.

10. הבמאי שחזר אל המצלמה (בשביל הקהילה)

בשנותיו האחרונות חזר הרב זוהר לעולם הקולנוע, אך מזווית שונה לחלוטין. הוא סייע בהקמת בית ספר לקולנוע עבור נשים חרדיות וביימו סרטים בעלי מסרים חינוכיים ותורניים המיועדים למגזר הדתי והחרדי, מתוך הבנה של כוחה של המדיה.