אחרי שנבהלה משאלה על ישראל: נציגת פולין מחבקת את נועם בתן

נציגת פולין לאירוויזיון "ברחה" מראיון של אתר ישראלי, אבל סרטון חדש ומרגש מהגרין רום חושף פגישה מפתיעה וחמה במיוחד בין אלישיה שמפלינסקה לנציג הישראלי

אירוויזיון 2026 בווינה ייזכר כאחד המתוחים ביותר עבור המשלחת הישראלית, אך מתברר שמאחורי הקלעים המוזיקה והאנושיות מנצחות את הפוליטיקה.

רק לאחרונה סערה הרשת בעקבות תקרית בה נציגת פולין, אלישיה שמפלינסקה, נטשה בבהלה ראיון עם כלי תקשורת ישראלי (אתר יורומיקס) מיד כשנשאלה על ישראל ועל נציגנו, נועם בתן. הבריחה הזו עוררה ביקורת רבה והמחישה את החרם השקט שאיתו נאלץ בתן להתמודד מצד חלק מהמשתתפים.

אלא שכעת, סרטון מפתיע שפרסם בתן ברשתות החברתיות תחת הכותרת "בסוף כולנו משתתפים", מציג מציאות שונה לחלוטין. בתיעוד מתוך חגיגות הגרין רום, נראית שמפלינסקה כשהיא ניגשת לבתן ומחבקת אותו בחמימות וברגש, לצד נציגי אוסטרליה ומולדובה.

נועם בתן ונציגת פולין צילום: חשבון הטיקטוק של נועם בתן

התיעוד המרגש מוכיח כי למרות הלחץ הציבורי והפחד הניכר של האמנים מ"ביטול" במדינותיהם מול המצלמות, ברגע שהמתח מתפוגג – החברות והחוויה המשותפת חזקות מהכל.