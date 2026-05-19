מבזקים
סרוגים

שנאה מסוכנת: פרובוקטור אנטישמי עומד לדין על ניסיון רצח

רמות השנאה בארצות הברית ממשיכות לזנק, משפיען רשת ופרובוקטור אנטישמי וגזעני מועמד לדין לאחר שירה למוות באדם שחור שהתקרב אליו במהלך צילומים של סרטון פרובוקציה גזעני

יאיר אמר
ג' סיון התשפ"ו
שנאה מסוכנת: פרובוקטור אנטישמי עומד לדין על ניסיון רצח
'צ'אד הבנאי' צילום: Metropolitan Nashville Police Department

ההתנגשויות והמתח הגזעי ואנטישמי בארה"ב נמשכות, משפיען רשת מוכר בשם "צא'ד הבנאי" שידוע בסרטוניו הפרובוקטיביים והגזעניים עומד לדין על ניסיון רצח לאחר שירה באדם שחור בשידור חי באחד מסרטוניו.

שמו האמיתי של "צ'אד" הוא דלטון את'רלי, בן 28 והוא התפרסם בשנים האחרונות בזכות סרטוניו מעוררי הסערה, הוא מצהיר בגלוי את עמדותיו הגזעניות והאנטישמיות ואת שנאתו למיעוטים, כאשר לאחרונה הקצין את רמות התוכן שלו והחל להסתובב חמוש ברחובות ולכנות אנשים שחורים ברחוב כינוי גנאי גזעניים.

במהלך צילומי סרטון דומה, התקרב אליו אדם שחור בעקבות דבריו הקשים, דלטון ירה בו למוות וכעת עומד לדין עם אפשרות של מאסר  משמעותי ביותר.

הוא ידוע בעמדותיו כנגד שחורים, אסייתים, הודים וגם יהודים ולא פעם הצהיר כי יקליט סרטונים דומים בקהילות יהודיות בקרוב.


ארה"ב אנטישמיות גזענות ניסיון רצח

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה