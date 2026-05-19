שנאה מסוכנת: פרובוקטור אנטישמי עומד לדין על ניסיון רצח

ההתנגשויות והמתח הגזעי ואנטישמי בארה"ב נמשכות, משפיען רשת מוכר בשם "צא'ד הבנאי" שידוע בסרטוניו הפרובוקטיביים והגזעניים עומד לדין על ניסיון רצח לאחר שירה באדם שחור בשידור חי באחד מסרטוניו.

שמו האמיתי של "צ'אד" הוא דלטון את'רלי, בן 28 והוא התפרסם בשנים האחרונות בזכות סרטוניו מעוררי הסערה, הוא מצהיר בגלוי את עמדותיו הגזעניות והאנטישמיות ואת שנאתו למיעוטים, כאשר לאחרונה הקצין את רמות התוכן שלו והחל להסתובב חמוש ברחובות ולכנות אנשים שחורים ברחוב כינוי גנאי גזעניים.

במהלך צילומי סרטון דומה, התקרב אליו אדם שחור בעקבות דבריו הקשים, דלטון ירה בו למוות וכעת עומד לדין עם אפשרות של מאסר משמעותי ביותר.

הוא ידוע בעמדותיו כנגד שחורים, אסייתים, הודים וגם יהודים ולא פעם הצהיר כי יקליט סרטונים דומים בקהילות יהודיות בקרוב.



