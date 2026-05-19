לקחי ה-7 באוקטובר: ישראל כבשה 1,000 ק"מ מאז המלחמה

מאז יום הטבח בשביעי לאוקטובר, יצאה ישראל לפעילות צבאית ישירה שנמשכת יותר משנתיים נגד שורה של מדינות ויעדים, במהלכה כבשה מאות קילומטרים של שטחים שלא החזיקה בהם בעבר

ניתוח צילומי לווין ועדויות מהשטח שנותחו על ידי גורמים בינלאומיים, הביא אותם להעריך כי ישראל שולטת היום בשטח משמעותי ביותר מחוץ לגבולותיה הקודמים לפני יום הטבח.

כאשר ישראל מחזיקה בשטחים נרחבים גם בחזית הצפונית וגם בחזית הדרומית, בצפון הקימה ישראל שטח מפורז בשליטתה המתפרס עמוקות אל שטחי דרום סוריה, ובנוסף מחזיקה כעת ישראל כמעט בכלל דרום לבנון עד הליטני בשליטה אפקטיבית ולאחר פינוי האוכלוסייה מהאזור.

בדרום, מחזיקה ישראל על פי ההערכות בכ-60 אחוזים משטח רצועת עזה, על פי ההערכות שטחים אלה מסתכמים יחדיו בלא פחות משטח של 1,000 קילומטרים בהם לא החזיקה ישראל בעבר, וכעת מוחזקים על פי תפיסת הביטחון של לקחי השביעי באוקטובר.