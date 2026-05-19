טלי גוטליב מזועזעת: "לקרוא את זה ולבכות!"

חברת הכנסת טלי גוטליב, התייחסה היום (שלישי) לתצהיר של תא"ל ג' שמסתבר שתומך בעמדתו של רומן גופמן.

בדבריה כתבה גוטליב: "לקרוא את התצהיר של ג׳ ולבכות! איזה עוול מחפיר נעשה לאלוף גופמן בחסות בגץ. אליעד שרגא התבכיין באיזה שידור שהוצאתי אותו מריכוז בדיון בעניין האלוף גופמן. הוא רק שכח לספר שהוא ייחס לגופמן שקרים וכינה אותו רצידיביסט.

אז פניתי לשופטים: ״איך אתם מאפשרים אמירות כאלה, אתם שופכים את דמו של אלוף בצהל״. לברק ארז היה דחוף לקרוא לי לסדר, אבל השופט שטיין גער מאד בג׳ינג׳י. שרגא, אמשיך להוציא אותך מריכוז כל זמן שתפגע בלוחמינו עזי הרוח. מבטיחה".