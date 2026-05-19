המשנה ליועמ"שית בתרחיש אימים: "סכנה לבחירות הדמוקרטיות"

הקרב על פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה נמשך, ובייעוץ המשפטי מעלים הילוך. המשנה ליועמ"שית, ד"ר גיל לימון, הופיע היום (שלישי) בדיון בוועדת החוקה של הכנסת והשמיע אזהרה חריפה נגד קידום החקיקה, שלטענתו לא נועדה לתקן את המערכת אלא לפרק את ההגנות הדמוקרטיות.

"החוק אינו רק חוק פיצול, אלא חוק ביטול", פתח ד"ר לימון את דבריו מול חברי הוועדה. "הוא מבטל את תפקיד היועמ"ש כמו שאנחנו מכירים אותו כשומר סף. מדובר בתפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה, אבל פי כמה וכמה בנסיבות מיוחדות".

תרחיש האימים: שבוע לפני הקלפי

לימון בחר להתמקד בנקודת תורפה רגישה במיוחד במערכת השלטונית – תקופת בחירות. לדבריו, "תקופת הבחירות מדגימה היטב את שילוב התפקידים של היועמ"ש. להבנתנו, אם יוצאים לבחירות עם יועמ"ש פוליטי, המשמעות היא סכנה לבחירות דמוקרטיות".

המשנה ליועמ"שית הבהיר כי הבעיה עמוקה הרבה יותר משאלת זהותו של האדם שיאייש את התפקיד. "זה לא קשור רק לדרך המינוי, אלא לערובות שיש בפסיקה ובנוהג – תהליך המינוי, תנאי סיום הכהונה, והמעמד המחייב של חוות הדעת ועוד".

כדי להמחיש את הסכנה, הציג לימון תרחיש פרקטי שעלול להתרחש במידה והחוק יעבור ויעקר את כוחו של הייעוץ המשפטי: "נניח ששבוע לפני הבחירות הממשלה רוצה לקבל החלטה שיש לה השפעה מהותית על הבחירות. במצב כזה, הממשלה פשוט יכולה לקבוע שחוות הדעת של היועץ – זו שקובעת שההחלטה הזו אינה חוקית – אינה מחייבת אותה".