שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לסערה הבטחונית

מובילת המחאה, פרופ' שקמה ברסלר, הגיבה היום (שלישי) לסערה הציבורית והביטחונית סביב ערוץ 14, שהתעוררה בעקבות פרסום של איש התקשורת שמעון ריקלין אמש, במסגרתו חשף, לכאורה, פרטים מתוך התוכנית להוצאת האורניום מאיראן.

כזכור, מאז הפרסום אמש, סופגים ריקלין והערוץ מתקפות חריפות מצד גורמים פוליטיים וביטחוניים, הטוענים כי הפרטים הללו פורסמו ללא אישור של הצנזורה הצבאית וכי מדובר בפגיעה חמורה וממשית בביטחון המדינה.

"כולם מבינים מה קורה"

בפוסט שפרסמה בחשבונותיה ברשתות החברתיות, קשרה ברסלר בין הפרסום של ריקלין לבין התנהלות הדרג המדיני, ומתחה ביקורת נוקבת על סדרי העדיפויות של ראש הממשלה.

"כאשר ראש ממשלת הטבח מתעקש להחזיר לאקווריום יועצים קטארים, כולם מבינים שבטחון המדינה הוא מטבע עובר לסוחר", כתבה ברסלר, והוסיפה התייחסות ישירה למקורות המידע של הערוץ: "אתמול זה ריקלין ומי שהדליף לו".