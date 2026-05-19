דיווח דרמטי: כך תיראה התקיפה האיראנית

במקביל להודעת הנשיא טראמפ על דחיית המתקפה האמריקנית בשל "מגעים רציניים" להסכם, ב"ניו יורק טיימס" חושפים את תוכנית המגירה של טהרן

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הכריז אמש (שני) כי החליט לדחות את המתקפה המתוכננת באיראן, וזאת בעקבות "מגעים רציניים" שמתנהלים בשעות אלו במטרה להשיג הסכם בין המדינות. אולם, במקביל להצהרה זו, עיתון ה"ניו יורק טיימס" מדווח כי ברפובליקה האסלאמית נשלמות ההכנות לתרחיש של חידוש התקיפות האמריקניות, הכוללות תוכנית פעולה מוגדרת לגביית מחיר כבד משכנותיה של איראן ומכלל הכלכלה העולמית.

על פי הדיווח, במקרה שהעימות הצבאי הישיר אכן יתחדש, המשטר בטהרן צופה כי הוא יהיה "קצר ואינטנסיבי", ויתבסס על הפצצות מתואמות של מתקני אנרגיה ואסטרטגיה במזרח התיכון. במסגרת תרחיש זה, איראן נערכת לשיגור של עשרות או מאות טילים מדי יום.

המטרה: שדות נפט ומפעלי זיקוק במפרץ

מניתוח תוכניות ההיערכות האיראניות עולה כי מתקני האנרגיה המרכזיים של מדינות המפרץ צפויים להוות את המטרה העיקרית למתקפות משמעותיות. בין היעדים שסומנו: שדות נפט, מפעלי זיקוק ונמלי מסחר מרכזיים.

מטרת האסטרטגיה האיראנית, לפי הדיווח, היא להגדיל באופן דרמטי את רף הכאב של הכלכלה העולמית, ובכך להפעיל לחץ בינלאומי כבד על הנשיא טראמפ שיאלץ אותו לעצור את הלחימה. במידה והנזק למתקנים אלו יהיה משמעותי במיוחד, מדינות כמו סעודיה, איחוד האמירויות וכווית עלולות להיקלע בעל כורחן לתוך מערכה צבאית רחבה, שמנהיגיהן פועלים ושואפים להימנע ממנה לאורך כל התקופה האחרונה.