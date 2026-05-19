התראה מטאורולוגית בישראל: סכנה ממשית בשעות הקרובות

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר (שלישי) אזהרה צהובה רשמית מפני עומס חום כבד הצפוי לפקוד את אזור הערבה. האזהרה תיכנס לתוקפה החל מהשעה 13:00 בצהריים ותישאר בתוקף עד לשעה 18:00 בערב.

בשל תנאי מזג האוויר הקיצוניים באזור זה, גורמי המקצוע מתריעים מפני שורה של סיכונים בריאותיים וסביבתיים ומבקשים מהתושבים ומהשוהים באזור לגלות ערנות גבוהה.

תנאי עבודה ותשתיות: צפויים תנאי עבודה קשים במיוחד עבור פועלים ואנשים הנדרשים לעבוד מחוץ למבנים ממוזגים. בנוסף, בשל העומס על רשתות האנרגיה, תיתכן פגיעה זמנית באספקת החשמל באזור.

סיכונים בריאותיים: בשל החום הכבד ייתכנו מקרים של התייבשות או מכת חום. כמו כן, עלולים להתפתח תנאים סביבתיים לא נוחים ומסוכנים עבור חולים כרוניים, אנשים הנמצאים תחת טיפול רפואי ואוכלוסיית המבוגרים.

משרד הבריאות וגורמי החירום ממליצים לציבור לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם להנחיות הבאות:

בשעות שיא החום מומלץ לשהות במקומות מוצלים ומאווררים, או בחללים שבהם פועל מיזוג אוויר.

יש להקפיד על שתיית מים בכמות ראויה לאורך כל שעות היום.

נהגים הנוסעים בכבישי האזור מתבקשים לעצור מדי פעם בתחנות הרענון כדי למנוע עייפות ותשישות.

במידה ונדרש לצאת אל מחוץ למבנים, יש להקפיד לחבוש כובע רחב שוליים וללבוש בגדים בהירים וקלים.

חל איסור מוחלט להישאר או להשאיר אדם, ילדים או בעלי חיים ברכב שאינו ממוזג וחלונותיו סגורים, אף לא לזמן קצר.