אירוע ירי בחיפה: גבר כבן 30 נפצע קשה

שוטרי תחנת חיפה פתחו בחקירה לפני זמן קצר לאחר קבלת דיווח אודות ירי שבוצע לעבר רכב בו ישב גבר בשכונת רמת הנשיא בחיפה.
כתוצאה מהירי פונה הגבר, לבית החולים רמב"ם, במצב קשה על פי דיווח של גורמי הרפואה.
כוחות גדולים של תחנת חיפה ומרחב כרמל נמצאים במקום והחלו בפעולות חקירה לצד איסוף ראיות במסגרת החקירה שנפתחה.
לדברי המשטרה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי ונסיבותיו בבדיקה.
חובש בכיר במד"א דוד אביחי מולכו, סיפר: "הפצוע היה ברכבו כשהוא מחוסר הכרה עם פציעות חודרות קשות בגופו."
"הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל הנשמות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב."
