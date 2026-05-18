כבוד למגזר: האולפנא זכתה בפרס החינוך היוקרתי

הישג מרשים ומשמעותי למערכת החינוך ביהודה ושומרון: פרס החינוך המחוזי למצוינות מטעם משרד החינוך הוענק לאולפנת נטע אמי"ת עלי זהב. הזכייה הוכרזה לאחר שהאולפנה עברה בהצלחה את שלבי הסינון והבחינה הקפדניים של ועדת הפרס של מחוז מרכז, תוך שהיא גוברת על עשרות מוסדות חינוך מובילים אחרים במחוז.

קבלת הפרס היוקרתי מהווה עדות להצלחתה של תוכנית החומש האסטרטגית "עולים קומה", אותה מובילה המועצה האזורית שומרון בשנים האחרונות במטרה לשדרג, להעצים ולפתח את מוסדות החינוך ברחבי המועצה.

"מצמיחים את מנהיגות העתיד של עם ישראל"

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בירך בחום את הצוות החינוכי, ההנהלה והתלמידות על ההישג הלאומי. "האולפנה הזו היא עוגן של ערכים לפני הכל", הצהיר דגן. "עוגן של מצוינות לימודית, של ראיית הטוב בכל בת, שמצמיח את המנהיגות הבאה של השומרון ואת המנהיגות הבאה של עם ישראל".

דגן הוסיף והדגיש את מחויבות המועצה להמשך פיתוח המוסד: "כיף לנו כמועצה להיות שותפים, להשקיע. אנחנו מאמינים בצוות, מאמינים בבנות הנפלאות שלנו, בדור העתיד של השומרון. נגביר עוד יותר את ההשקעה בעזרת השם, כי זה העתיד של השומרון והעתיד של מדינת ישראל".

החזון: לזהות את הברכה הייחודית בכל תלמידה

מנהלת האולפנה, לאה שטיימניץ, שיתפה בתורה החינוכית ובתפיסת העולם של המוסד, אשר עמדו במרכז החלטתה של ועדת הפרס להעניק להם את המקום הראשון.

"החזון החינוכי של האולפנה נשען על העיקרון 'כי בך מקור הברכה'", הסבירה שטיימניץ. "לאורך שנות הלימוד, צוות האולפנה פועל כדי לסייע לכל תלמידה לזהות את הכישרונות המיוחדים שלה ומעביר מסר לכל תלמידה, שיש לה ברכה מיוחדת שהיא קיבלה מריבונו של עולם, ברכה שהיא ייחודית לה. במהלך השנים באולפנה אנחנו פועלים עם התלמידה לזהות את הברכה שבה, לגדול, לצמוח ולהתפתח לפי הברכה שלה לקראת יציאה לחיים בצורה הכי טובה למען עם ישראל".

את דבריה חתמה שטיימניץ בהוקרת תודה לגורמים המלווים את המוסד: "אני מודה לקב"ה על הזכות להיות חלק מאולפנה שרואה את הברכה בכל בת ובכל מורה. תודה על שותפות מיוחדת עם המועצה האזורית שומרון, רשת אמי"ת ומשרד החינוך".