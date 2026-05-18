הפרוטקשן שולם בלשכה: ראש מועצת ראמה הורשע בסחיטה

שוקי אבו לטיף, ראש המועצה המקומית ראמה, הודה במסגרת הסדר טיעון בעבירות של סיוע לסחיטה, מרמה והפרת אמונים. על פי האישום, הוא תיווך בין עבריינים שיירו והציתו מפעל לבין הבעלים, והסדיר תשלום כופר של מיליון שקלים – כאשר התשלום הראשון הועבר לא פחות מאשר בתוך משרדו במועצה

בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע היום (שני) את שוקי אבו לטיף, ראש מועצת ראמה, בעבירות חמורות של סיוע לסחיטה באיומים, מרמה והפרת אמונים. ההרשעה מגיעה לאחר שאבו לטיף הודה במיוחס לו במסגרת הסדר טיעון, בפרשה שחושפת קשר ישיר בין גורמי שלטון מקומי לגביית דמי חסות (פרוטקשן).אבו לטיף, יצוין, הוא בן דודו של לטיף אבו לטיף – המוגדר כמי שעומד בראש ארגון הפשיעה "אבו לטיף", מהגדולים והמסוכנים באזור הצפון

מסכת של טרור ואלימות

על פי עובדות כתב האישום המתוקן שבו הודה ראש המועצה, בעלי מפעל באזור ראמה חיו במשך חודשים ארוכים תחת מסכת אימה ופחד. הם סבלו מאירועי אלימות חוזרים ונשנים שכללו ירי לעבר המפעל ולעבר בתיהם הפרטיים, איומים ברצח ואף מעשי הצתה.

מתוך ייאוש, ובשל מעמדו של אבו לטיף כראש מועצה וקשריו עם ארגון הפשיעה של בני משפחת אבו לטיף, פנו אליו בעלי המפעל המאוימים בתקווה שיסייע להם לעצור את מסע האלימות המופנה כלפיהם.

תשלום הפרוטקשן – בתוך לשכת ראש המועצה

מכתב האישום עולה כי אבו לטיף העביר לבעלי המפעל מסרים מטעם הסוחטים. הוא עדכן אותם כי "החוב" המקורי שלהם היה גבוה יותר, אך הוא "הופחת" לסכום של מיליון שקלים בתמורה להפסקת מעשי האלימות. הסכום השערורייתי הוגדר כביכול כתשלום עבור ה"הוצאות" שנגרמו לעבריינים בעצם ביצוע הירי והאיומים.

הצדדים הגיעו להסכמה כי סכום העתק ישולם בתשלומים. השיא החמור של הפרשה התרחש כאשר התשלום הראשון של דמי החסות, בסך 40 אלף שקלים במזומן, נמסר מידי הנסחטים ליעדו בתוך משרדו הרשמי של ראש המועצה.

העונש המבוקש: מאסר בפועל וקלון

במסגרת הסדר הטיעון שנחתם עמו, הודיעה הפרקליטות לבית המשפט כי בכוונתה לבקש עונש של 11 חודשי מאסר בפועל לראש המועצה אבו לטיף. בנוסף, תדרוש המדינה להטיל עליו מאסר על תנאי, קנס כספי משמעותי, וקביעה מפורשת כי דבק קלון במעשיו – החלטה שמשמעותה סיום דרכו הציבורית. מנגד, ההגנה לא הוגבלה בהסדר הטיעון ותהיה רשאית לטעון באופן חופשי לעונש קל יותר בטרם ייגזר דינו.