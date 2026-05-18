פיצול תפקיד היועמ"שית: חקירת שרים תדרוש אישור שופט מחוזי

טיוטת הנוסח החדש של החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מציגה מנגנונים חדשים להליך הפלילי נגד אישי ציבור. על פי ההצעה, פתיחה בחקירה תדרוש אישור מראש מבית משפט מחוזי. בנוסף, הגשת כתב אישום תדרוש את אישורה של "ועדת בכירים" בת שלושה חברים

בימים אלה מקדמת הקואליציה בכנסת את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ההצעה, שנידונה באופן נרחב בוועדת החוקה של הכנסת. טיוטת החוק החדש כוללת שינויים משמעותיים בדרך שבה המערכת תטפל בחשדות לפלילים נגד אישי ציבור. החוק מציע להוסיף שני שלבים מקדימים לפני שחוקרים או שופטים בכירים.





לפי ההצעה, אי אפשר יהיה לפתוח מיד בחקירה פלילית נגד נושאי משרה בכירים – כמו ראש ממשלה, שרים, חברי כנסת ושופטים. כדי להתחיל לחקור אותם, "התובע הכללי" יצטרך לבקש קודם כל אישור מבית משפט מחוזי.

כדי שהחקירה לא תודלף ותשתבש עוד לפני שהתחילה, החוק מאפשר לבית המשפט לקיים את הדיון בבקשה הזו בדלתיים סגורות (ללא קהל או תקשורת) ובמעמד צד אחד בלבד.





החוק החדש עוסק גם במה שיקרה אם החקירה הסתיימה ונמצאו ראיות. על פי ההצעה, אם התובע הכללי יחליט שצריך להגיש כתב אישום נגד איש הציבור, הוא לא יוכל להחליט על כך לבדו. כדי להגיש את כתב האישום לבית המשפט, הוא יצטרך לקבל אישור מ"ועדת בכירים" מיוחדת.

בוועדה יהיו שלושה חברים, וההחלטות יתקבלו ברוב קולות. אלה יהיו חברי הוועדה: שופט בדימוס של בית המשפט העליון או המחוזי. השופט הזה ייבחר על ידי שופטי העליון והוא ישמש כראש הוועדה. היועץ המשפטי לממשלה (או נציג שהוא יבחר). עורך דין פרטי שיש לו ניסיון במשפט פלילי. עורך הדין הזה ייבחר על ידי חבר הכנסת שעומד בראש הוועדה לביקורת המדינה.