לכבוד שבת קודש: עוף בתנור עם שום מקורמל ורוטב מבריק

מתקתק-עמוק של סילאן ושום שנמס בתנור, ובצלים שמתקרמלים לאט עד שהם כמעט ריבה. הכי טוב? כמעט כל העבודה עושה התנור.

הסוד הוא ברוטב

השילוב בין סילאן, סויה וחרדל יוצר רוטב דביק ומבריק שנותן לעוף צבע שחום משגע וטעם עשיר במיוחד. השום הופך בזמן הצלייה לממרח מתקתק שאפשר פשוט למרוח על העוף או על החלה ליד.

מה צריך?

לעוף:

4-6 כרעיים של עוף (שוק וירך)

2 בצלים סגולים חתוכים לרבעים

1-2 ראשי שום חצויים לרוחב

לרוטב:

4 כפות סילאן טבעי

3 כפות שמן זית

2 כפות רוטב סויה

כף גדושה חרדל

מלח

פלפל שחור גרוס

רוזמרין או טימין (לא חובה)

ככה מכינים

מערבבים את הקסם

בקערה קטנה מערבבים סילאן, שמן זית, סויה, חרדל ותבלינים עד שמתקבל רוטב אחיד וסמיך.

מסדרים בתבנית

מניחים את חלקי העוף בתבנית גדולה. מוסיפים מסביב את הבצלים ואת ראשי השום החצויים.

נותנים לעוף אהבה

שופכים את הרוטב מעל ומעסים היטב את העוף מכל הכיוונים כדי שכל הטעמים ייספגו כמו שצריך.

השלב שעושה את כל ההבדל

מחממים תנור ל-200 מעלות.

מכסים את התבנית בנייר אפייה ומעליו נייר כסף בצורה אטומה, ומכניסים לתנור לשעה.

אחרי שעה מסירים את הכיסוי, מרטיבים את העוף עם הרוטב שהצטבר בתחתית, ומחזירים לעוד 20-30 דקות במצב טורבו או גריל - עד שהעוף שחום, מבריק וקריספי.

טיפ שלא כדאי לפספס

אפשר להוסיף לתבנית תפוחי אדמה או בטטות חתוכות לקוביות. הן סופגות את כל הרוטב והמיצים של העוף ויוצאות רכות, מתוקות וממכרות במיוחד.