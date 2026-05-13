אחד שלא עוזב: נתנאל ברדה בשיר אהבה מרגש לישראל

מול גלי הירידה מהארץ, העולה מצרפת שהפך לזמר ליווי של אברהם פריד יוצא לדרך עצמאית עם המנון חיזוק לירושלים בליווי 50 נגנים

בזמן ששיח ה"ירידה מהארץ" תופס כותרות, הזמר והיוצר נתנאל ברדה (27) בוחר להשמיע קול אחר. בשיר חדש ומרגש בשם "אחד שלא עוזב", הוא מגיש שיר אהבה חשוף למולדת ולירושלים, שנולד דווקא מתוך השברים של חודשי המלחמה הראשונים.

מהמקהלה ועד לבמה עם אברהם פריד

ברדה, שעלה מצרפת עם משפחתו כבר בגיל 3, נשם מוזיקה מגיל צעיר. את צעדיו הראשונים עשה כילד במקהלת "המלאכים" של רפי ביטון, ובהמשך שימש כזמר ליווי של ענקי זמר, בראשם אברהם פריד. כעת, לאחר שנים מאחורי הקלעים, הוא יוצא לדרך עצמאית ועובד על אלבום בכורה מסקרן בעברית ובצרפתית.

הפקה בינלאומית: 50 נגנים מבודפשט

תהליך יצירת השיר ארך שנתיים, אך הלב שלו התגבש חודשים ספורים לאחר ה-7 באוקטובר. כדי להעניק למילים את העומק הראוי, גויסו צמד המפיקים יאיר ואייל שריקי, שהחליטו ללכת על "אולד סקול" בסטנדרט בלתי מתפשר שכולל הקלטת התזמורת הסימפונית של בודפשט, עם 50 נגני כלי מיתר חיים, המוכרים מפסקולים של סרטים הוליוודיים.



