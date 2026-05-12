פלסטינים השחיתו את קבר אלעזר ואיתמר שבשומרון • המנהל האזרחי פעל לחידוש הקבר וצביעתו מחדש: ״אפס סובלנות לפגיעה במקומות קדושים״

כ"ה אייר התשפ"ו
קבר אלעזר המשוחת צילום: דוברות המנהל האזרחי

פשעי שנאה בשומרון. פלסטינים שוב השחיתו את קברי אלעזר ואיתמר בעוורתא. בעקבות התלונות הגיעו כוחות מהמנהל האזרחי לנקות ולשפץ את המקום.

דוברות המנהל האזרחיההשחתה בקבר אלעזרצילום: דוברות המנהל האזרחי

מהמנהל האזרחי נמסר: "מוקדם יותר השבוע, התקבל במנהל האזרחי דיווח אודות השחתת קברי אלעזר ואיתמר בכפר עווארתא שבחטיבה המרחבית שומרון. עם קבלת הדיווח פעלו קציני מפקדת התיאום והקישור הצבאית שומרון, לחידוש ושיפוץ מיידי של הקבר".

דוברות המנהל האזרחיאחרי הניקיוןצילום: דוברות המנהל האזרחי

"במערכת הביטחון רואים חשיבות עליונה בשמירה על אתרי מורשת, ויגלו אפס סובלנות כלפי כל נסיון פגיעה בסממנים יהודים ואתרים ארכיאולוגיים. חטיבת שומרון, יחד עם גופי הביטחון במרחב פתחו בחקירת האירוע".

