פלסטינים השחיתו את קבר אלעזר ואיתמר שבשומרון

פשעי שנאה בשומרון. פלסטינים שוב השחיתו את קברי אלעזר ואיתמר בעוורתא. בעקבות התלונות הגיעו כוחות מהמנהל האזרחי לנקות ולשפץ את המקום.
מהמנהל האזרחי נמסר: "מוקדם יותר השבוע, התקבל במנהל האזרחי דיווח אודות השחתת קברי אלעזר ואיתמר בכפר עווארתא שבחטיבה המרחבית שומרון. עם קבלת הדיווח פעלו קציני מפקדת התיאום והקישור הצבאית שומרון, לחידוש ושיפוץ מיידי של הקבר".
"במערכת הביטחון רואים חשיבות עליונה בשמירה על אתרי מורשת, ויגלו אפס סובלנות כלפי כל נסיון פגיעה בסממנים יהודים ואתרים ארכיאולוגיים. חטיבת שומרון, יחד עם גופי הביטחון במרחב פתחו בחקירת האירוע".
