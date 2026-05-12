"נתניהו נראה מותש, עייף, חיוור ולא מרגיש טוב"

בימים האחרונים טוענים ברשת כי ראש הממשלה נתניהו, נראה לא חש בטוח, עייף, תשוש וקוראים לו לשקול פרישה לפני הבחירות

ראש הממשלה נתניהו התראיין ברשת CBS ועיתונאים, פעילים מימין ומשאל, הביעו דאגה וטענו כי הוא נראה חולה ולא במיטבו.

העיתונאי ‏יוסי ורטר כותב: "צפייה במשדר כולו חידדה את תחושת אי־הנוחות, שלא לומר דאגה, שכל אזרח ישראלי שאינו ביביסט מושבע חייב לחוש. נתניהו נראה עייף, חיוור, גם מבעד לשכבות של איפור. הוא היה כמעט מותש. עיניו בלטו, מתחת להן נתלו שקיות כבדות. הוא דיבר חלש, בלי הברבאדו האופייני לו; גם כשהתאמץ לשדר עוצמה וזחיחות, הוא שידר בעיקר תבוסה ולאות".

המגיש ‏גדעון אוקו פנה היום (שלישי) לשר דודי אמסלם ואמר לו: "אנשים מודאגים מנראות ראש הממשלה בריאיון שנתן ב-CBS, הוא לא נראה במיטבו", אמסלם מצידו השיב לו: "זו שאלה של איפור בלבד, סמוך עליי".

הפעיל עידו דמבין כתב: "אני מאוד לא אוהב לעסוק בזה אבל צריך להודות, נתניהו נראה זוועה. עיניים אדומות, רזה מאוד, עייף מאוד, חלושעס. לו אני מצביע ליכוד, אני מתחיל לדאוג שהמנהיג העשוי ללא חת שלי שביר יותר משנדמה".

בנוסף, מגיש i24news, אלירז שדה כתב: "נתניהו נראה עייף בריאותית, ודווקא בראיון הזה קרה משהו שלא קרה שנים, נתניהו מדבר, אמנם באנגלית אבל בלי טקסטים אוטומטיים, בלי הדמות שעטה על עצמו מאז העידן הדיגיטלי. ‏פעם ראשונה אחרי שנים ארוכות הצליח להעביר את ביבי, אולי זה הזמן לקבל את הכבוד הראוי למורשת ולבנות יורש".