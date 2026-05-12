מחדל קיומי: כך משרד הביטחון סירס את ייצור הנשק הישראלי

מערכת הביטחון תחת אש: דוח מבקר המדינה שמתפרסם היום (שלישי) מספקים הצצה מדאיגה לשורת מחדלים ארוכת שנים בתוך משרד הביטחון וצה"ל.



הדוחות הביטחוניים מתמקדים בשני נדבכים קריטיים לביטחון המדינה שנחשפו במערומיהם במהלך מלחמת "חרבות ברזל": התלות המסוכנת ברכש אמצעי לחימה מחו"ל, ומעמדם הפרוץ של רכזי הביטחון השוטף (הרבש"צים) ביישובי העימות. דוח שלישי, שעסק בביקורת מעקב בוועדה לאנרגיה אטומית, הוגדר כחסוי ולא יפורסם מטעמי ביטחון המדינה.

מחיר התלות: פגיעה ביכולות צה"ל במלחמה

הדוח המרכזי עוסק בשימור יכולות ייצור אמצעי לחימה בישראל. המבקר קובע כי למרות מיליארדי שקלים שהושקעו בעבר בתשתיות ייצור, בשני העשורים האחרונים חל ניוון חמור בקווי הייצור "כחול-לבן". מערכת הביטחון העדיפה באופן עקבי רכש זול ממדינות זרות, מה שהוביל לאובדן יכולות ייצור של חומרי גלם ואמל"ח חיוניים.

המחיר של מדיניות זו התברר במלוא חומרתו עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל: האמברגו והמגבלות שהושתו על ישראל מצד מדינות שונות פגעו באופן ישיר ביכולותיו המבצעיות של צה"ל וביכולת להשיג את מטרות המלחמה. המבקר קורא לקבינט המדיני-ביטחוני לאמץ לאלתר את המלצות "ועדת נגל" מינואר 2025, לתקצב תוכנית לאומית להגברת עצמאות הייצור, ולחדול מגרירת הרגליים שאפיינה את הטיפול בנושא 20 השנים האחרונות.





"התנערות מאחריות": הרבש"צים מופקרים

בחזית הגנת היישובים, המבקר מותח ביקורת חריפה על התנהלות משרד הביטחון, צה"ל ומשרד הפנים כלפי הרבש"צים. כ-415 יישובים וכ-900,000 תושבים מסתמכים על מערך ההגנה המרחבית (הגמ"ר), אך מסתבר שגם אחרי 7 באוקטובר, אין גוף אחד שאחראי על הרבש"צים על כלל מרכיבי הפעלתם והעסקתם.

אמנם, ביולי 2024 עודכן שכרם של הרבש"צים באופן משמעותי כתיקון לעוולה היסטורית, אך המבקר מדגיש כי הדבר אינו פותר את הבעיה המהותית: ההתנערות המערכתית. המבקר דורש ממשרד הביטחון לממש את המלצות "ועדת אדרי" ולהסדיר את אחדות הפיקוד על הרבש"צים. במקרה של חוסר הסכמה מול משרד האוצר, קורא המבקר למנכ"ל משרד ראש הממשלה להתערב ולהכריע בסוגיה באופן מיידי.





ממשרד הביטחון נמסר בתגובה: "העצמאות החימושית של ישראל נמצאת בראש סדר העדיפויות. מאז פרוץ המלחמה אנו פועלים לסגור פערים של שנים ומקדמים תוכנית במיליארדי שקלים להשגת עצמאות 'כחול לבן', שהביאה להאצת קצב הייצור במאות אחוזים. ממצאי המבקר ממחישים כעת את הסכנות שבתקצוב חסר המסכן את היעד הלאומי לעצמאות חימושית. כחלק מכך, מקודמת בימים אלה תוכנית בניין הכוח 'מגן ישראל' בהיקף של 350 מיליארד שקלים לעשור".

"באשר לביקורת על מעמד הרבש"צים, המשרד פעל ביתר שאת במהלך המלחמה להסדרת מעמדם ולשיפור תנאיהם. יישמנו מתווה שהסדיר עשרות תקנים, קבע גבולות גזרה ברורים והביא להעלאה משמעותית בשכרם. בנוסף, ניתנה לרבש"צים מעטפת רחבה הכוללת נשקים חדישים, אמצעי לחימה מתקדמים, סמכויות בחוק ומענקי לחימה מיוחדים, מתוך הוקרה והערכה לתפקידם המשמעותי".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לדוח המבקר: "הביקורת מטילה על צה"ל אחריות בתחומים שאינם בסמכותו על פי דין, דוגמת העסקת הרבש"צים (שבאחריות משרד הפנים), ייצור תחמושת (באחריות משרד הביטחון) ומיגון בנק הדם (באחריות משרד הבריאות ומד"א). אנו דוחים בתוקף את הטענות כלפי הרבש"צים, שגבורתם ב-7 באוקטובר הוכיחה את שליטתם בתפקיד, ומבהירים כי שום מחסור באמל"ח לא סיכן את חיי הלוחמים במלחמה. צוות הביקורת נמנע מלקבל חומרים או לקיים פגישות מקצועיות כמקובל, ולכן הדו"ח מציג תמונה שגויה שמעלה ספק רב באשר למקצועיותו ומהימנותו".