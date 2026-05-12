מתי נלך לקלפיות? המחלוקת בתוך גוש הימין נחשפת

בליכוד מעדיפים לדחות את הבחירות לסוף אוקטובר, אחרי החגים, בעוד בש״ס דוחפים לקיום הבחירות כבר באמצע ספטמבר סמוך לראש השנה ולימי הסליחות. נתניהו מפעיל לחץ לקיים את הבחירות מאוחר ככל האפשר

המערכת הפוליטית מתקרבת להכרעה על מועד הבחירות, ובקואליציה כבר מסתמן ויכוח בין הליכוד לש״ס סביב התאריך הרצוי.

על פי הפרסום של עמית סגל, בליכוד מעוניינים לקיים את הבחירות מאוחר ככל האפשר, כאשר שני התאריכים המועדפים הם 20 או 27 באוקטובר, לאחר תקופת החגים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך לפי גורמים פוליטיים, מפעיל את מלוא כובד משקלו כדי לדחות את הבחירות למועד שלא ייפול בתוך החגים עצמם.

מנגד, בש״ס מעדיפים לקיים את הבחירות מוקדם יותר, ב־15 בספטמבר, יומיים בלבד לאחר ראש השנה.

במפלגה מעריכים כי בתקופה זו תלמידי הישיבות נמצאים ממילא באווירה ציבורית ודתית מוגברת, סביב כנסי התעוררות ואירועי סליחות, מה שעשוי לסייע בהנעת השטח החרדי לקלפיות.

כעת השאלה המרכזית היא האם נתניהו יצליח לכפות את עמדת הליכוד ולקבוע את הבחירות לאחר החגים, או שש״ס תצליח לקדם מועד מוקדם יותר כזה שמתאים יותר לשיקולים הארגוניים והאלקטורליים שלה.