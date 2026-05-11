נפתלי בנט מציג: גם בזה נתניהו אשם

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התייחס היום (שני) להחלטה על הטלת סנקציות אירופיות נגד ארגונים ישראלים, ותקף בחריפות את התנהלות הממשלה הנוכחית בזירה הבינלאומית. לדבריו, המצב המדיני אליו נקלעה ישראל הוא תוצאה ישירה של מחדל הסברתי ופוליטי.

"הטלת סנקציות אירופאיות על ארגונים ישראלים היא פעולה מסוכנת כנגד מדינת ישראל כולה", הצהיר בנט. "מצבה הבינלאומי הקשה של ישראל היא כישלון עצום ומחדל חמור של הממשלה היוצאת".

"סרטונים מזיקים וילדותיים"

בנט הפנה אצבע מאשימה כלפי שרי הממשלה וטען כי התנהלותם ברשתות החברתיות ובתקשורת גרמה לנזק אסטרטגי. "זה נובע בין השאר משרשרת התבטאויות וסרטונים מזיקים וילדותיים של שרי הממשלה, היעדר מוחלט של מערך הסברה והזמנה יזומה של גורמי חוץ להטיל סנקציות על משרתי ציבור בישראל למען צרכים פוליטיים".

עוד הוסיף בנט ביקורת על הקריאות שנשמעו מצד גורמים בישראל

לעירוב גורמים זרים במערכת המשפט הישראלית: "כשאתה קורא לנשיא טראמפ להטיל סנקציות על שופטי ישראל, אתה פוגע אנושות בריבונות הישראלית, וזה חוזר כבומראנג".

"נעמוד כצוק איתן"

בנט, הממצב את עצמו כאלטרנטיבה שלטונית, הבטיח כי בכוונתו לשנות את המגמה המדינית ולהילחם בחרמות המופנים כלפי ישראל.

"הממשלה בראשותי תפעיל את כל הכלים המדיניים, המשפטיים והכלכליים כדי למנוע חרם כזה", סיכם. "את כל זה נתקן. נעמוד כצוק איתן כנגד כל התערבות זרה או פגיעה באזרחי ישראל".